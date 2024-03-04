值班台員警「追劇就嚴懲」　律師反問長官：怎不提供更安全的保護

▲員警值班遭貨車撞死。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

新北34歲簡姓男子偷車衝撞派出所，導致八堵分駐所警員蘇昱鴻殉職，是10年內第4起民眾駕車衝撞派出所的事故。事發後警分局長被爆料在內部下令，「值班人員不得用手機追劇、打手遊」，應隨時提高警覺，若查到就嚴懲，引發基層警員怒火。對此，律師陳君瑋表示，命令是對的，但時機錯了，而且身為長官應該提供其他更安全的保護措施。

陳君瑋2日在臉書專頁「陳君瑋律師（熊大律師）粉絲團」發文，表示基隆警遭撞死案，長官於案發後下的指令「有對也有錯」，對的部分在於員警與律師是在第一線面對群眾的人員，遇到精神不穩定的民眾，律師事務所可以拒絕接案，但員警身為人民保母，無法將這類人擋在門外，因此不應該滑手機，要隨時注意外在情勢，「這是正確的」。

錯誤的部分，是長官下命令的時機，是正值員警被撞死之際，社會大眾療傷之時，長官卻下這個命令，「會讓人覺得在傷口撒鹽，檢討被害人之虞，不太妥當。」此外，除了要求員警不能滑手機、要隨時注意狀況外，「長官怎麼沒有提供其他更安全的保護措施？」

陳君瑋表示，若一名員警坐櫃台，是否能增派一名員警站門口崗位，隨時注意四周，有任何緊急狀況可以馬上阻擋與提醒同事、保護派出所；又或是參考總統府先前發生卡車衝撞事件的後續應對，在門前設置路障，擋住衝撞車輛的力道，以保護員警，「長官或警政署似乎自己在保護基層警察的部分，也有缺失啊！」