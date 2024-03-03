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為什麼台灣一堆普信男？網曝5大特徵　慘遭酸：你有多好

原PO說，台灣一堆普信男。（示意圖／李宗明攝）

▲有網友好奇發問，為什麼台灣一堆普信男。（示意圖／周刊王提供）

圖文／周刊王

大陸「普信男」一詞指條件普通卻很有自信的男人，而近日有網友說，台灣一堆普信男自以為帥，還有10特徵，讓她看了昏倒。不過，也有人反擊，「你有多好。」

原PO在《匿名公社》發文，「為什麼台男一大堆普信男？先描述一下他們的樣子，長相通常都30-40分，帥的微乎其微，不然怎麼叫普信男。」

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原PO表示，「自以為帥的笑容（其實很普）」、「自以為帥的髮型（其實很鳥）」、「自以為帥的穿搭（其實很腦）」、「自以為帥的鞋子（其實很土）」、「自以為香的香水（其實很臭）」。

原PO說，普信男手插口袋還會站三七步，還會一直抖腳，帶著笑容想讓大家看到他的帥，「一直試圖跟四周的人對到眼，尤其是一直想跟女生對到眼，男生我就不知道，普信男們會不會也對男的眼，畢竟他們很有自信，覺得全天下他最帥。」原PO坦言，普信男讓她看了昏倒，「台男也太普信了吧，天天都可以遇得到好多個。」

此文曝光後，不少人紛紛留言「嗯你有多好」、「想知道妳長怎樣個性如何，是不是美若天仙」、「站在那裡，是哪裡惹到妳了」、「有沒有可能人家看路不是看妳」、「我是比普信男還糟糕的，不過也是比你強多了，至少我敢露臉至少我不是單身狗」、「人家有自信，你只有嘴」、「台女也一堆普信女喔，五十步笑百步」。

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