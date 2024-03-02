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6月孕婦搭郵輪當場遭拒！全家只有她被留在碼頭　旅費要不回

▲知名郵輪公司「嘉年華」（Carnival）炫目號（Luminosa）。（圖／翻攝自Facebook／Carnival Cruise Line）

▲知名郵輪公司嘉年華（Carnival）炫目號（Luminosa）。（圖／翻攝自Facebook／Carnival Cruise Line）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名婦女原本要跟家人搭郵輪慶生，卻因為已經懷胎26周、也就是6個多月，而遭工作人員拒絕登船，就這樣被留在碼頭，而且2000澳幣（約4.1萬元）的旅費也要不回來。

9News、商業內幕等外媒報導，孕婦凱莉（Kaylee Farringto）原本要參加知名郵輪公司「嘉年華」（Carnival）的旅程，搭乘炫目號（Luminosa）在布里斯本水域航行3天，卻在最後一刻被禁止登船，讓她錯愕不已，「你們可能會認為航行與飛行的規定是一樣的。我的婦產科醫師同意了，但他們仍不讓我登船。」

這趟旅程是母親蘿比（Robyn Betts）為了慶祝她的生日才預訂的。蘿比宣稱自己花費2000澳幣訂團，如今卻無法成行，甚至不得退費，讓母女倆認為，這簡直就是一種「對於懷孕女性的歧視」，更何況在訂票時，郵輪公司並未充分告知相關規定。

不過，嘉年華回應，乘客被拒絕登船是為了「確保母親與未出世孩子的安全及健康」，因為「郵輪沒有配備處理產前問題與早期嬰兒護理的設施。這項政策在嘉年華的網站及郵輪契約中都有概述。」

此外，根據嘉年華的運輸條款，如果乘客在搭船時懷孕24周，公司得以保留拒絕乘客登船、取消預約且不能退款的權利。官方網站上也明確規定，懷孕超過24周的乘客不能登船。

 
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