6月孕婦搭郵輪當場遭拒！全家只有她被留在碼頭　旅費要不回

▲知名郵輪公司嘉年華(Carnival)炫目號(Luminosa)。(圖/翻攝自Facebook/Carnival Cruise Line)



記者吳美依/綜合報導

澳洲一名婦女原本要跟家人搭郵輪慶生,卻因為已經懷胎26周、也就是6個多月,而遭工作人員拒絕登船,就這樣被留在碼頭,而且2000澳幣(約4.1萬元)的旅費也要不回來。

9News、商業內幕等外媒報導,孕婦凱莉(Kaylee Farringto)原本要參加知名郵輪公司「嘉年華」(Carnival)的旅程,搭乘炫目號(Luminosa)在布里斯本水域航行3天,卻在最後一刻被禁止登船,讓她錯愕不已,「你們可能會認為航行與飛行的規定是一樣的。我的婦產科醫師同意了,但他們仍不讓我登船。」

這趟旅程是母親蘿比(Robyn Betts)為了慶祝她的生日才預訂的。蘿比宣稱自己花費2000澳幣訂團,如今卻無法成行,甚至不得退費,讓母女倆認為,這簡直就是一種「對於懷孕女性的歧視」,更何況在訂票時,郵輪公司並未充分告知相關規定。

A Gold Coast woman is fighting to get a refund - after being blocked from boarding a cruise out of Brisbane.



Kaylee Farrington claims a policy, banning pregnancies past 24 weeks, wasn't made clear enough at the time of booking. @Claretodhunter9 #9News pic.twitter.com/j0V2pWHVNe