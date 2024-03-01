台南公立及非營利幼兒園新生入園5日開跑　8所新建幼兒園成招生亮點

▲為減輕家庭育兒負擔，台南市政府努力擴充公共化幼兒園量能、延長照顧服務時間、降低收費減輕家長負擔、今年共有8所新建公立幼兒園將於8月1日啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為減輕家庭育兒負擔，台南市政府努力擴充公共化幼兒園量能、延長照顧服務時間、降低收費減輕家長負擔、並持續提升公立幼兒園品質，已獲得許多家長青睞，今年共有8所新建公立幼兒園將於8月1日啟用，各園皆具特色及設計理念。

台南市教育局提醒家長，今年新生入園登記作業將提早於3月5日辦理，各園簡章已公告於本市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。

黃偉哲市長表示，在市府積極爭取建設經費下，今年有8所新建幼兒園落成啟用，包括立人國小、文賢國小、南區新興國小、永華國小、日新國小等附幼，以及新市、第三、第四專設幼兒園。新建幼兒園不僅擴大公共化幼兒園的供應量，更展現空間美學與幼教品質的用心，提供幼兒安全、舒適的成長環境。為符應家長需求，市府將持續擴充2歲專班量能，除新建園增設2歲專班，也協助現有園所轉型為2歲專班，以滿足年輕家長育兒需求，今年共新增32班472名2歲專班名額，對於新手爸媽是一大福音。

教育局長鄭新輝表示，為提供公幼更好的服務品質、減輕家長育兒負擔，在黃偉哲市長的政策支持下，全市各公幼已全面延長照顧服務到下午6點、寒暑假不打烊、1人即開班，再加上自113年2月起公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2千元，對家長是一項大利多，預期將可提升公幼入園率。

鄭新輝局長表示，今年即將啟用的8所新建幼兒園都各具特色和設計理念，透過「境教」與幼兒課程融入，可培養幼兒美感與創思力。新興國小附幼以菩提大樹為空間主體意象，利用建築環繞配置，營造趣味探索的樂園；永華國小附幼利用自然與光影變化，將學習環境延伸至園外的鄰里空間，連結社區文化特色；新市幼兒園以「新新向榮、童心綠洲」空間與自然呼應，充滿童心童趣、綠意盎然；立人國小附幼以「和歷史對話、豐富幼兒空間」的理念，採用木構造斜屋頂打造與古蹟校舍相呼應的美感幼兒園。

教育局表示，113學年度公立及非營利幼兒園可招生名額已於2月26日公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為107年9月2日至111年9月1日）；援例採兩次登記(各園現場登記)，第一次招生不足時辦理第二次登記，第一次登記時間為113年3月5日、第二次登記時間113年3月13日；抽籤時間為第一次抽籤113年3月7日上午9時起、第二次抽籤113年3月15日上午9時起，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至本市「公共化幼兒園招生資訊網」（https://kid.tn.edu.tw/kidsall/）查詢，也可至該網站觀看抽籤直播，抽籤後即可查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，招生作業公平、公正、公開。

教育局也提醒，家長收看抽籤直播當日如訊號中斷，有可能是所在地網路頻寬收訊問題造成，抽籤過程會全程錄影，並供事後檢視，請家長放心。