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社會 社會焦點 保障人權

34歲撞警嫌「正面照」曝光！臉書最後留言是外送茶廣告

▲▼ 。（圖／）

▲簡姓男子竊取貨車後連害2命，導致劉姓重機騎士和蘇姓員警身亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

基隆市昨（2月29日）日晚間發生嚴重事故，34歲簡姓男子駕駛偷來的貨車橫衝直撞，導致重機騎士喪命，後又撞進基隆市警第三分局八堵分駐所，值班的24歲蘇姓員警閃避不及、傷重不治，簡男則在犯案後，於分駐所旁的鐵道遭火車撞擊身亡，而簡男的臉書也被網友挖出，確切案情則仍須釐清。

據了解，簡男近日精神狀況十分不穩定，出現幻聽、幻覺和自言自語等狀況，過年前有去看醫生並服用精神科藥物，但昨日晚間又突然發病，大叫一聲後便僅著內褲衝出家門。

簡男離家後，竟竊取停在澳底漁港的一輛貨車，趁車上無人將車輛開往基隆市，並在台62萬瑞快速道路西向16公里處撞擊一輛重機，導致劉姓重機騎士傷重不治，最後撞進八堵分駐所，強大撞擊力道讓蘇姓員警當場斃命，簡男則在犯案後，於旁邊的鐵軌被火車撞死。

而根據簡男的臉書，他最後一次發文是在2021年9月，臉書內容則多為轉貼分享的影音內容，最近一篇貼文的留言還是外送茶的廣告，簡男犯案動機和過程則仍須調查釐清。

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