嬤牽孫斑馬線等3秒雙向全禮讓　27秒片感動網友：完美示範

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士日前騎車行經新北市中華路一處無號誌燈的路口，一對祖孫準備過馬路，雙向車道駕駛見狀均停車禮讓，全程沒有人按喇叭催促，雖然台灣行人地獄的交通環境仍有待改善，但看到這一幕還是令他感到十分欣慰。

▲雙向駕駛全停下禮讓過馬路的祖孫。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前在YouTube公開一段27秒的影片，一名騎士行經新北市中華路一處無號誌燈的路口時，畫面左邊有一對祖孫正準備過馬路，兩人站在斑馬線上等了3秒，騎士遠遠看見便減速停止禮讓，對向車道的汽車駕駛也打了雙黃燈減速停讓。

直到祖孫倆安全通過路口，都沒有駕駛人按喇叭催促，讓投稿影片的騎士忍不住感嘆，雖然行人地獄交通環境仍有待改善，但看到這一幕真的很欣慰，希望台灣能有更多這樣的優良駕駛。

網友們看完影片也紛紛留言稱讚，「完美示範一個路口雙向如何禮讓行人」、「至少慢慢開始懂得停了」、「難得的是，後面的計程車也沒叭你」、「都沒喇叭聲，這不是我認識的台灣，希望能越來越好」；但也有少部分網友感嘆，這在其他國家是理所應當的行為，到了台灣就變成值得讚賞，看來台灣在這方面還是有很大的進步空間。