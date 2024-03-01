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人妻「約砲陌生人」賭氣老公撩妹：內心才會平衡　結局讓徵信傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

「總有些人一直在做後悔的事情。」徵信社業者謝智博表示，曾有一位人妻因為不滿丈夫在交友軟體和異性搞曖昧，一氣之下提出要和其他男性發生性行為的要求，說是這樣內心才會平衡，丈夫竟也咬牙答應了，讓他聽得瞠目結舌。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲人妻發現丈夫玩交友軟體，一氣之下也找人發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

「徵信阿宅」謝智博日前在臉書發文分享一件案例，他透露，當事人是一名人妻，因為不滿丈夫下載交友軟體和異性搞曖昧，想要離婚，丈夫不願意，一氣之下開出條件，「讓我去跟別的男人做愛，我內心才會平衡」，丈夫咬牙答應了，人妻便真的上網找了一名陌生男性發生性行為。

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然而，人妻完事之後回到家，竟對著丈夫一邊嫌棄那是一場沒有愛的性愛，一邊責怪丈夫玩交友軟體才會害她去做這件事情，甚至反覆敘述經過。「我瞠目結舌。」謝智博說道，他可以理解人妻想透過折磨丈夫來檢視丈夫到底重不重視自己，但也不經設想了一下丈夫當下的感受，後來人妻告訴他，自己感到很後悔。

謝智博感嘆，3年之後換成丈夫外遇，人妻查出真相哭著想挽回，卻又說出「有衝動想要做些會讓心緒平衡的事情」等話，但他勸阻不了人妻，「因為我知道，有些人總是在做讓自己後悔的事情。」

文章公開之後，離譜的劇情讓不少網友感到很驚訝，紛紛留言表示，「真是讓人瞠目結舌的劇情」、「理智跟情感一直是兩回事」、「永遠都別自甘墮落」、「深感同意，儘管知道會後悔莫及仍一意孤行」。

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