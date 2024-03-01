男警值班遭撞亡　謝國樑深夜赴醫院慰問嘆：他才…他才24歲

記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導

一名34歲簡姓男子29日晚間10時許，駕駛偷來的小貨車加速撞進基隆八堵派出所，導致蘇姓男員警死亡、廖姓女員警受傷，而簡男隨後遭台鐵區間車撞擊死亡。對此，基隆市長謝國樑深夜趕到醫院慰問殉職的蘇員的家屬，「他才…他才24歲，所以真的覺得非常惋惜」。

謝國樑深夜在醫院外受訪表示，蘇姓男警很年輕，才89年次，「他已經正式的離開了。我們非常難過，因為他是一個非常英俊挺拔的員警這樣子，這次發生這樣的意外，我們剛剛陪著他的爸爸、媽媽，還有她的妹妹，非常難過，我們剛剛分局長也有特別討論，一定從優來撫卹」，「他才…他才24歲，所以真的覺得非常惋惜」。

▼基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



▼貨車衝撞派出所，24歲蘇姓員警（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



謝國樑表示，警政署長、局長都還在醫院，「我們會全力的來協助家屬，現在他的叔叔、爸爸、媽媽，還有她的妹妹都還在。我們就是盡可能來協助他，那他這個是因公來殉職啊，所以我想我們警局也好，警政署也好，我們都會來全力協助，後續的一個事宜」。

針對案情部分，局長表示，目前嫌犯的動機仍待釐清，還有很多的需要查訪跟這個證實的狀況，尚未證實前不宜妄下斷論。