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台南各界紀念228事件77週年　賴清德、黃偉哲出席和平追思會

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市各界紀念228事件，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，市長黃偉哲陪同副總統賴清德，以及立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、議員王宣貿、蔡筱薇、蔡麗青、李宗翰、台南縣二二八公義和平救世會、台南市二二八關懷協會及二二八事件受難者家屬等出席追思會現場，並向228英靈獻花致敬。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，228是台灣人苦難的日子，但追求公平正義也是所有台灣人，從過去威權統治的時候，一路走來的堅持，也是因為這樣，歷史才可以得到平反，也希望台灣人都要記得這段歷史的教訓。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲說，辦理228和平追思會，不僅是為了撫平傷痛，也是為了從過去歷史中學習。在台灣民主發展的過程中，228這天是所有台灣人最苦痛的日子，傷痛可以原諒，但不會被忘記，沒有前人在台灣這塊土地付出代價拼搏，就沒有今天的自由、民主與法治。

黃偉哲強調，要銘記歷史走過的路，更要時時提醒自己，台灣今日的民主與自由，絕對不是理所當然，要珍惜這份成果、團結彼此，一起守護及延續台灣這塊土地得來不易的民主、自由與人權。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副總統賴清德表示，這是他當選總統後，第一次參加的228紀念活動，他選擇回來台南，和大家一起追思那個年代不幸犧牲的受難者，同時安慰所有的家屬。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德表示，228事件是台灣歷史上，國家政府所犯的最嚴重錯誤，不只受難者犧牲性命、受到傷害，許多家庭也因此支離破碎，被迫離開親愛的土地；228事件更讓一個年代的社會菁英集體消失，這對國家的衝擊非常大，事件之後，許多家庭、社會人士不敢講出心裡話，就像一塊灰暗的烏雲，壟罩在台灣的天空。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德說，自從台灣民主化之後，政府開始進行一連串補救的工作，包括認錯、道歉、賠償、恢復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念、進行真相調查。他也承諾，5月就職之後，他會繼續推動三件工程，第一，堅定團結國家、人民，守護台灣安全，促進民主、和平與繁榮；第二，透過對228事件不斷的反省檢討，讓更多人了解228事件的本質，澄清對228事件的誤會，讓台灣社會和解重生，社會更加和諧、國家更加團結有力量、更加包容多元、更加正常有尊嚴；第三，繼續推動國家過去犯下的違法事件的平反工作，擴大對政治受難者與家屬的照顧，所有對真相的調查，會一一公布給社會，讓每個人都能了解真相，避免對受難者與家屬造成二次傷害，也避免對國家社會的誤解，讓我們能夠真正團結。

▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市各界紀念「228事件」，28日上午在新營區228紀念公園舉行77 週年和平追思會，台南市長黃偉哲率領市府團隊，陪同副總統賴清德/等人，受難者家屬等出席追思會現場，並獻花致敬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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