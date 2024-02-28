富二代「迷姦偷拍」十餘女竟10萬交保　前女友出庭作證被打到住院

▲少年攻擊C小姐後，帶著鐵棍（圖）到警局投案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年10月，1名A小姐向台北市警局刑警大隊報案，指控45歲的富二代前男友蘇郁翔不僅長期吸食大麻，還疑似偷拍性愛影片。警方事後找到A、B、C、D共4名被害女子，其中3人是前女友。

蘇男的前女友更語出驚人地透露，蘇到處亂搞，染上性病，害她們通通中標，最惡劣的是，某位前女友多年前被蘇傳染性病之後，曾好心提醒他到醫院檢查治療，他不但沒去，還持續拈花惹草，導致之後跟他交往的女友也被傳染，這些被害人除了對偷拍案提告，也決定針對性病部分，告蘇傷害。

除了偷拍女友、傳播妹的性愛影片，警方還從雲端硬碟中意外發現蘇有街拍怪癖，偷拍對象都是穿著清涼的女性路人，他會特寫對方的腿部、胸部，除了自己收藏，也曾將照片上傳網路，跟網友們分享。

▲被害人C小姐出庭指控蘇男後數日，遭人持棍棒攻擊，傷痕累累。

警方偵訊後，依毒品、傷害、妨害性自主、妨害祕密等4項罪名，將蘇男移送士林地檢署，為保護告發蘇的被害人，警方也協助她們向法院聲請保護令。

檢察官複訊後認為，蘇的毒品、硬碟已被查扣，沒有湮滅證據的問題，諭令他10萬元交保，並未聲請羈押；法院審酌狀況後，隔天核發緊急保護令，禁止蘇接近被害人，也禁止他傳簡訊騷擾女方。

監▲視器拍下少年（後）騎機車尾隨C女（前）的畫面。

萬萬沒想到，被害人之一的C小姐前陣子因指控蘇的案件出庭應訊，不久之後，她竟在辦公室附近，遭一名年輕男子持棍棒攻擊，對方朝她的頭部及雙腳猛打，直到C小姐躲進公司，對方才收手，隨即到附近的警局投案，聲稱自己打錯人，傷勢嚴重的C小姐因此住院好幾天。

警方認為C小姐交往單純，平白無故被打，並不單純，深入追查發現，逞凶的男子年僅15歲，他向警方供稱，因為被前女友背叛，想要報復，卻不小心打錯人，不過，警方調閱監視器發現，男子一早就在C小姐住處樓下埋伏，見她騎機車出門，便一路尾隨，並趁對方停車時下手，顯然早有預謀。

▲蘇郁翔（右）涉及多起迷姦偷拍案，檢方訊後諭令10萬元交保。圖左非當事受害人。

漏洞百出的供詞騙不了警方，刑警檢視少年的手機，發現他曾在社群軟體傳訊息給友人：「要你去打人，打完之後去投案，說你打錯人，給你20萬元，你做不做？」甚至犯案前就預告自己準備坐牢，要朋友等他出獄。此外，警方還發現少年的通話及簡訊曾被刪除，目前正進行還原，希望揪出幕後主使者。

對於遭到攻擊，C小姐十分害怕，她自認除了蘇男之外，並未與人結怨，懷疑蘇買凶傷人，希望警方勿枉勿縱，幫她討回公道。

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