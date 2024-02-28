「帝寶名媛」李珍妮被爆勾引80歲富商共浴　告前主播求償5千萬

▲王姓富商自爆與名媛李珍妮不倫戀，2人多次在帝寶李家泡玫瑰浴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被外界封為「帝寶名媛」的李珍妮，去年底參加王姓富商的飯局時，與名媛王子苓、前主播李雅楹發生口角，一氣之下飆罵2人是「做雞的」，被2人告上法院，李珍妮不甘示弱，除了透過媒體怒斥2人對她潑髒水，並揚言對2人提告，求償5,000萬元。

新聞曝光之後，李珍妮在臉書PO出80歲王姓富商跟王子苓、李雅楹的高清合照，否認罵人，但除夕當天，在越南富國島度假的她卻又開直播罵二人是雞，春節後又發文指二人「暗戀王姓已婚富商4年」「和富商一起泡玫瑰浴」等，讓二人氣炸。

有網友留言提醒李珍妮：「乾爹應該不是很喜歡妳把他的照片放出來！」李則霸氣回應：「王姓商人根本不是富商，他是王子苓的乾爹，不是我的乾爹，只想用我的名字抬高自己的身價。」

▲除夕當天，在越南富國島度假的李珍妮開直播罵王子苓、李雅楹2人是雞。

李珍妮一連串大動作澄清、切割，看似滿腹委屈，背後卻暗藏玄機。原來，飯局互嗆的新聞曝光後，李又被爆孤戀富商、揪富商泡玫瑰浴，甚至傳出與剛喪偶的帝寶鄰居譜出新戀情，為了止血，李拜託富商當和事佬，低頭向王子苓、李雅楹求和，沒想到遭2人拒絕，才導致她崩潰暴走。

▲名媛王子苓（右）、前主播李雅楹（中）不滿被李珍妮罵「做雞的」，已對李珍妮提告。

王子苓告訴本刊：「李珍妮後來打電話向我求饒，還哭著說一切都是誤會，但是一句道歉都沒有，我不理她，沒想到上個月底，她竟然拎著2個名牌包闖進我的飯局，說是要和解，讓我嚇了一跳！」

▲李珍妮日前闖入飯局，向王子苓、李雅楹求和，但遭2人拒絕。

「因為她口氣不好，也不肯認錯，我們不接受，她最後氣沖沖地離開。後來我才知道，她騙記者說已經跟我們達成和解，但之後又在媒體抹黑我跟雅楹，說我們倆跟富商泡澡，真的很離譜！」想到李珍妮的行徑，王子苓氣憤難平，她痛批李：「跟富商泡澡共浴的明明是她，卻栽贓我們，這種謊只有她講得出來！」

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