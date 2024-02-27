快訊／三重工地開挖害公寓傾斜　建商副總鞠躬道歉：一定負責到底

記者呂佳賢、趙蔡州／新北報導

新北三重區福隆路一處新建大樓27日下午3點多施作地下室工程時，由於地下連續壁破洞，造成周圍公寓傾斜，甚至出現兩棟建築貼在一起的情況，市府各單位緊急出動處理。施工建商的黃姓副總27日晚間9時許也到場說明情況，除了向社會與受災戶鞠躬道歉外，也保證相關責任一定會負責到底。

▲建商黃姓副總到場鞠躬道歉，多次保證一定會負責到底。（圖／記者呂佳賢攝）

建商黃姓副總27日晚間9時許到場說明情況，首先針對造成社會與受災戶的困擾鞠躬道歉，表示事故主要是施工過程連續壁有瑕疵、有破洞，導致一些地下水滲透出來，工人發現滲水及上面有磁磚掉落後，工地就趕快撤退，同時通知並協助安置住戶，針對這一次事故，一定會負責到底，施工的問題也會完全改善，「我們是非常負責的建商，絕對會負責到底」。

▲黃姓副總說，「我們是非常負責的建商，絕對會負責到底」。（圖／記者呂佳賢攝）

新北市長侯友宜27日晚間也到場了解案情，新北市副市長朱惕之向他報告災情說，工程預計開挖深度要到15.5公尺，但開挖到12公尺深時，發現11公尺附近的地下連續壁有破洞，導致地下水與沙土流失，造成建築發生沉陷與傾斜，目前工務局技師正在持續灌水，讓內外的水壓達到平衡，進而控制沉陷。

針對事故，侯友宜說出重話，表示施工的廠商有嚴重疏忽，經過結構技師及土木與大地技師等專業人員認定，廠商在開發過程中方法太過粗造，進而造成這次嚴重鄰損的情形，所以政府已經予以這間廠商勒令停工，後續會依照建築法加重處罰，並列入黑名單。

▼專業人員認定建商有疏忽，侯友宜表示「勒令停工並列黑名單」。（圖／記者呂佳賢攝）