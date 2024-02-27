三重房屋傾斜　2建築貼一起了！侯友宜震怒：勒令廠商停工列黑名單

記者陳以昇、呂佳賢、趙蔡州／新北報導

新北市三重區福隆路一處新建大樓27日下午3時許施作地下室工程，不料疑似發生工程疏失，造成周圍民宅傾斜，甚至出現兩棟建築貼在一起的情況，警消目前已經到場戒護。現場消防局副指揮官表示，民宅傾斜原因是，工程開挖時因為地下連續壁破洞，導致地下水與沙土流失，進而發生沉陷，目前正在持續注水、平衡水壓，防止沉陷情況惡化。

▲專業人員認定廠商有疏忽，侯友宜震怒「勒令停工並列黑名單」。（圖／記者呂佳賢攝）

民宅傾斜事故發生後，警消獲報後也立刻前往警戒，目前有6名警員在周遭路口進行交疏管制，消防局也在現場成立救災指揮站，經評估後已經預防性撤離福隆路30號21戶、仁政街116號5戶，總共26戶44位居民，由三重區公所協助安置。

新北市長侯友宜27日晚間也到場了解案情。稍早先到場了解情況的新北市副市長朱惕之指出，工程預計開挖深度要到15.5公尺，但開挖到12公尺深時，發現11公尺附近的地下連續壁有破洞，導致地下水與沙土流失，造成建築發生沉陷與傾斜，目前工務局技師正在持續灌水，讓內外的水壓達到平衡，進而控制沉陷。

▲大樓後方可以看見，兩棟建物已經貼在一起。（圖／記者陳以昇攝）

針對事故，侯友宜也說出重話，表示施工的廠商有嚴重疏忽，經過結構技師及土木與大地技師等專業人員認定，廠商在開發過程中方法太過粗造，進而造成這次嚴重鄰損的情形，所以政府已經予以這間廠商勒令停工，後續會依照建築法加重處罰，並列入黑名單。

▼工務局正在持續灌水，讓內外的水壓達到平衡，進而控制沉陷。（圖／記者呂佳賢攝）

▼工地現場持續注水搶救。（圖／記者呂佳賢攝）