快訊／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、周男（右二）返台被聲押禁見。（圖說／翻攝網路）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強，25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭歹徒近距離連開3槍，共有4名台灣男子、1名泰國女子涉案。其中，24歲台灣男子周宇凡（COU ,YU-FAN、24 歲）26日逃回台灣，今被依殺人、毒品等罪聲押禁見。

據泰國媒體報導，發現涉嫌槍殺石茂強的居然也是旅泰台灣人、泰國移民局及警察部門公布涉嫌殺害石茂強的兇嫌是台籍男子胡豐源（HAU，PENG-YUAN、43歲）、王鴻騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）、周宇凡（COU ,YU-FAN、24 歲）、林光遠（LIN ,KUANG –YUAN、36 歲）等4人，他們犯案後逃離現場後與接應的另名泰國籍女子Piyanuch Thammarat（22歲）包車逃往柬埔寨。

據悉，4名台男除了周男返台之外，其餘3人仍藏匿於柬埔寨。泰國警方調查，3名台灣男嫌25日凌晨2時許搭機抵達泰國、下午5時即火速潛逃出境。顯見這批槍手是為了謀殺石茂強而特意入境泰國。