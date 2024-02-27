快訊／上周14.3萬人腹瀉就醫！比春節前增2成　諾羅病毒為主

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

春節後腹瀉疫情升！疾病管制署今日公布，上周因腹瀉就診達14.3萬人次，較春節前增2成、為五年同期次高。腹瀉群聚近4周127件亦高於去年同期（93件），發生場所以餐飲旅宿業最多，檢出結果則以諾羅病毒為主佔94%。呼籲民眾注意飲食衛生、避免生食魚貝類海鮮、濕洗手防諾羅。

疾管署監測資料顯示，國內上周（2月18日至2月24日）腹瀉門急診就診累計142,682人次，較前兩周（第7周及第6周分別為114,185、121,315）增加約2成，與近5年同期比較僅次於2023年同期161,114人次；另全國近四周（第5至8周）共接獲127起腹瀉群聚通報案件，較去年同期（93起）增加，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計67起，以檢出諾羅病毒為主（63件，佔94%）；近期腹瀉疫情與往年連假後易出現腹瀉就診人次上升趨勢類似。

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疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署呼籲，民眾平時應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。此外，旅宿及餐飲業者應落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。