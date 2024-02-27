盼實現辜寬敏遺願！歷時2年秘籌　「台灣新憲法」草案今曝光

▲台灣制憲基金會將轉型為「辜寬敏基金會」，今日舉辦座談會公布「台灣新憲法」草案。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

獨派大老辜寬敏逝世滿周年，他生前創立的台灣制憲基金會今（27）公布「台灣新憲法」草案，盼完成辜的遺願，為國家正常化奠定憲政基礎工程。該草案宣示「台灣國家主權獨立」，並載明「人工智慧開發不可損害基本人權」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇表示，產生一部以台灣為主體的新憲法草案意義非凡，盼促政治界重視此問題。

王美琇會中回憶，辜寬敏生前推動台灣新憲法運動，還為此拜訪總統蔡英文，儘管知道困難的政治現實，但辜不願意放棄，他認為，很多事情去做不一定會成功，但是不去做成功機會就是零，因此，兩年前委由中央研究院法律學研究所研究員廖福特組成「台灣新憲法草案草擬小組」，2年間共開了31次會議，終於在去年底完成「台灣新憲法」草案。

王美琇談及，產生一部真正以台灣為主體的「台灣新憲法」草案意義非凡，也值得大家重視，未來基金會將展開社會對話，尋求社會的共識，進而產生更大的政治壓力，促進政治界開始重視這個最重要的根本問題。

同時，王美琇預告，未來台灣制憲基金會將轉型為「辜寬敏基金會」，除了繼續推動國家正常化，每年10月也會公布「國家不正常關鍵報告」，督促政府改善國家「不正常」的現象，例如全國都有中正路很「莫名其妙」。她說，要先有破的工程，才會有立的工程。

「台灣新憲法」草案一共119條，主軸強調台灣主體性，前言闡述「擁有一個屬於自己的獨立、文明的民主國家，是台灣人民的百年渴望」，強調人權立國、多元族群、設立最高法院與陪審團制度，並涵蓋嚴格的行政、立法、司法權力分立，訂定「原住民族權利」專章。值得一提的是，該草案納入「人工智慧開發不可損害基本人權」的規定，也要求國家應建立適當機制，使人人得因人工智慧的開發而受益。

「台灣新憲法」起草委員會由廖福特擔任召集人，委員名單包括：南華大學歐洲研究所助理教授王思為、台北科技大學智財所副教授江雅綺、遠景基金會副執行長宋承恩、政大法學院副教授林佳和、輔大法學院助理教授姚孟昌、台北大學公行系助理教授洪偉勝、屏東科技大學通識教育中心助理教授張雁翔、東吳大學法律系兼任講師張錕盛、東華大學法律系教授傲予莫那（Awi · Mona）。