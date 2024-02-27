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「海賊王路跑」嘉義警宣導反詐騙　提升民眾識詐、防詐能力

▲▼ 「航海王」熱血起跑 警局反詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 「航海王」特色路跑結合警局反詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「航海王」路跑活動2月25日航向嘉義市體育場，全臺各地熱情民眾前來體驗及挑戰路跑活動約5,500人，為持續提高參與民眾認識詐騙手法與知能，嘉義市政府警察局特別派員至路跑會場，除一起與民眾體驗航海王之旅外，更進一步提升民眾識詐及防詐能力。

▲▼ 「航海王」熱血起跑 警局反詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

鑒於目前全臺詐欺案件有增加趨勢，詐騙手法仍以「假投資」最多，財損金額亦相對較高，本次運用「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」提醒民眾進行投資，勿加入來路不明交友網站及投資群組，凡是標榜「名人教投資、保證獲利、高報酬」等都是詐騙話術，且只要符合檢測表所列任何項目，就是詐騙！

▲▼ 「航海王」熱血起跑 警局反詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局局長沈炳信表示，社群媒體網路發達，詐騙集團利用FB、IG、YouTube或以發送訊息方式邀請民眾加入投資群組，請民眾務必記住及關心提醒身邊親朋好友，只要標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「飆股、零風險」的，就一定是詐騙，並立即撥打165反詐騙專線查證，以杜絕詐騙集團有機可趁，另外在此一倂呼籲大家應注意勿飲酒過量、酒後開車，快樂出門，平安回家，共同維護「全齡共享、世代宜居」幸福永續嘉義市。

 
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