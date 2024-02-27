哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

▲拜登希望一周內達成停火協議。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登表示，他希望以哈衝突能在下月4日（下周一）前達成停火協議。以色列持續深入猛攻加薩，已在歐美輿論遇到大逆風，不過以國總理納坦雅胡日前仍表示，不會停止進攻，並將取得最終勝利。

CNN報導，拜登26日被記者問到停火協議可能即將達成，他回覆，「我希望能在周末開始時達成，我的意思是，周末結束時。」他接著表示，「我的國安顧問告訴我，已經接近了。已經接近，但是還沒完成，我希望下周一時已經達成停火協議。」

▲拜登在吃冰淇淋時受訪。（圖／路透）

根據2個熟悉停火談判內容的來源，以色列先前指控哈瑪斯以強硬立場作協議談判「是癡心妄想」後，哈瑪斯對關於人質談判以及加薩停火的部分關鍵要求，做出了讓步，使得參與談判的各方能更接近達成一項初步協議，除了停火外，還能再有一部分以色列人質獲釋。

拜登政府一名高級官員指出，針對哈瑪斯堅持以色列必須全面撤軍並結束戰爭的要求，主要障礙已經得到解決。此外，哈瑪斯要求以色列釋放多名巴勒斯坦囚犯的要求也遭到拒絕。

一名熟悉談判的外交界人士證實，哈瑪斯在協議的第一階段，立場已經軟化，但隨著更複雜的議題端上檯面，可以預期會遇到更多極具挑戰性的困難，像是要求哈瑪斯釋放以色列空軍俘虜，以及如何結束戰爭。