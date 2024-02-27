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陸艇金門翻覆「新凹痕」曝光　海巡署涉過失致死

中國快艇翻船造成2死2傷，檢方吊起船體檢查，發現左後舷處有明顯凹痕，全案朝過失致死罪方向偵辦。（鏡新聞提供）

▲中國快艇翻船造成2死2傷，檢方吊起船體檢查，發現左後舷處有明顯凹痕，全案朝過失致死罪方向偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2月14日，海巡署依法取締中國「三無漁船」（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）越界進入金門海域捕魚，因登船檢查過程發生碰撞，中國船隻翻覆造成2死2傷意外，引發軒然大波，中國海警隨後以安檢名義登上金門遊艇，國台辦也以人命關天要求我方嚴懲相關人員，事件更引發美國國務院關注，敦促中國與台灣對話，減少誤判風險。

事發至今，負責調查真相的金門地檢署，由檢察長周士榆親上火線啟動偵查程序，緊急查扣中國快艇與海巡署CP巡邏艇，採證船舶相關跡證，第一時間就發現中國快艇左舷下方有一處明顯撞痕，用肉眼即可看到凹陷處，連艇上的鐵欄杆都被撞到傾斜變形，另在海巡船艇右舷下方，也找到一處不明顯的撞擊點，加上雙方說法佐證，確定二船確有碰撞，全案已朝刑責5年以下的過失致死罪嫌偵辦。

中國快艇翻覆後，海巡署立即調派六艘巡邏艇前來支援救人。（金門海巡隊提供）

▲中國快艇翻覆後，海巡署立即調派六艘巡邏艇前來支援救人。

中國快艇左舷明顯出現遭撞擊的新痕跡，鑑識人員採證後，將由第三方機構進行鑑定，以釐清責任歸屬。（鏡新聞提供）

▲中國快艇左舷明顯出現遭撞擊的新痕跡，鑑識人員採證後，將由第三方機構進行鑑定，以釐清責任歸屬。

偵訊時中國漁工一口咬定他們的快艇急轉彎也不會翻船，是遭台灣的海巡艇衝撞才翻覆；但海巡署艦艇人員堅稱依法執行公務，反指中國快艇在案發當天下午1點多進入我限制水域，並到達北碇島附近作業，艇長決定驅離，經快速追逐1分多鐘後，海巡船艇駛近中國快艇並依程序開啟警示燈與警報器，中國快艇仍未離去。

獲救的2名中國漁工返回廈門後，接受央視節目訪問，指控遭海巡署船艇撞翻。（翻攝微博）

▲獲救的2名中國漁工返回廈門後，接受央視節目訪問，指控遭海巡署船艇撞翻。

艇長於是下令登船檢查，巡邏艇駕駛即以右舷靠近中國快艇左舷，準備登船，過程中兩船本來就會接觸並輕微碰撞，詎料，中國快艇此時突然甩尾並往右急轉，企圖規避海巡人員登船，因快艇船尾橫移撞上海巡船艇右前方，巡邏艇當下立即快速迴轉，雙方因而發生碰撞，加上中國快艇反彈力道使然，因離心力失去平衡而翻覆，絕非海巡署船艇蓄意衝撞。

海巡署副署長許靜芝在罹難大陸漁工的頭七法會上，率領海巡官員前往上香致意。（海巡署提供）

▲海巡署副署長許靜芝在罹難大陸漁工的頭七法會上，率領海巡官員前往上香致意。

由於中國快艇違法進入我限制海域在先，雙方船隻初步看來確有碰撞，但沒有監視畫面為憑，即便兩造各持己見，但海面船隻碰撞與路面車禍大不相同，海巡艦艇人員當下積極搶救落海的中國漁民，應無蓄意衝撞可能，但有無過失責任？在《刑事訴訟法》「罪疑惟輕」的原則下，意即證據存有疑點，無法完全證明被告有犯罪行為的前提下，最後可能要靠科學鑑定才能判斷海巡艦艇人員的刑事責任，但恐怕仍免不了民事賠償。

更多鏡週刊報導
【全文】陸快艇左後舷新凹痕曝光　檢偵辦海巡人員過失致死
【金門快艇案真相1】撞擊點採集到微物跡證　檢送第三方鑑識成定罪關鍵
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