「90秒性愛片」傳378人學生群組！女校長神回應...全網炸鍋

▲性愛片在群組裡瘋傳。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸四川宜賓一間培訓學校女校長，在本月25日傳出於一個擁有378人的微信大群組中，發布一段長約90秒的淫片，這讓網友們全炸鍋。而這名女校長在這兩天也接受媒體訪問，她的回應更是讓網友們再度高潮。

有網友在近日爆料，稱該名女校長於這個378名成員的微信群組內，公然發布一段長約90秒的淫穢片，不僅引發群組人員嘩然，這個消息隨後更在網路間被瘋傳，引發網友熱議。當事女校長在這兩日回應媒體，女校長並沒有否認這段影片，不過她解釋：「是我的微信，前幾天在手機店維修了一下，今天在公交車上，有個小偷偷了我的手機，那個視頻（影片）不是我發的！」

▲大部分網友都不相信女校長的解釋。（翻自微博）

雖然女校長極力否認自己是影片發布者，不過許多網友對於女校長的解釋，並不買單，網友們紛紛直呼：「不管你信不信，我就是不信」、「這種說法套路太老舊了，想不出新招？」、「支持警察辦案XD」、「看來女主角真的是女校長。」

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