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「生理期要滿足男人性慾」　律師揭作家H主張：恭喜珮甄脫離沙豬

▲作家H發文。（圖／翻攝自臉書）

▲巴毛律師直指作家H是沙豬主義。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合報導

作家H和女友陳珮甄求婚才3個月就分手，他還控訴女方多次聯絡人夫前男友，甚至夜會另名人夫，陳珮甄對此則發5000字長文澄清，案情發展令人霧煞煞。網紅巴毛律師陳宇安翻出作家H過去的出書內容與言行舉止，「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙」。

巴毛律師在臉書專頁巴毛律師混酥團發文，指出作家H深夜發長文批評女方「沒有以前溫柔」、「不願意跟我朋友見面」、「在自己面前和其他男人有肢體接觸」，以及重物質、吃飯花費高，但又強調不讓女生AA，都是他付費，真是打腫臉充胖子的行為，還把雙方私密對話內容全寫出來，「看起來這麼多年他沙豬主義從來沒有變過，婚姻失敗這麼多次還是只會檢討對方。」

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巴毛律師接著貼出多篇作家H過去出書的內容，指對很多人來說，女性結婚之後不生小孩，婚姻就喪失了部分意義，還說家事一把罩的女性在現今已經很稀有，因此對男性決定是否結婚的影響佔有舉足輕重的比例，此外女性還要能幫夫，更說女人即使生理期也要想辦法滿足男人性慾，另外還要給男人自由等，「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙」。

巴毛律師後續在另篇貼文中揭露，H的書裡面甚至提到女人在性行為過程中，「即使覺得痛也要忍耐，不然男人會沒興致。」

巴毛律師在留言區自陳，當年礙於出版社編輯人情請託，他曾掛名推薦這本書，「我現在真心覺得我錯了」。她說還曾在作家H社群留言，「現在女友有做到書裡面寫的這些嗎？他還大言不慚的說有，都做得很好，我那時覺得珮甄真可憐。」

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