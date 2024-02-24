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溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

▲▼ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港鄉溪北六興宮在主任委員江筱芃的帶領之下，提升寺廟宗教活動優質化，帶動文化觀光事業發展，廟方於24 日隆重舉行起駕典禮，前行政院祕書長卓榮泰、嘉義縣市民政處長與鄰近鄉鎮市長出席，在恭迎神駕安座出巡後，前往太保市溪南區域及太保市舊埤里勞工住宅區域進行文化會香賜福。

▲▼ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 新港溪北六興宮除了本土化更具國際觀，前進東南亞。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

廟方近年來持續展現國際觀，繼前往日本交流會香，今年 3 月 27 日至月 31日將前往馬來西亞地區進行五天四夜的文化交流，預計於 3 月 31 日回台稟香圓滿畫下完美句點。

▲▼ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕，前行政院祕書長卓榮泰上香致意 。（圖／記者翁伊森攝）

六興宮表示，近年馬來西亞華人宗教信仰，隨著與台灣廟宇的聯繫與互動日益頻繁，使得學術界注意到馬來西亞華人信仰的力量，以及跨國經營的理念，而且馬來西亞為多元文化的國家，有多種宗教信仰，儘管馬來西亞多元種族、多元宗教，各宗教信徒之間幾乎不存在宗教極端主義和仇視，展現萬教歸宗的特質，這是值得學習的包容心。

▲▼ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 新港溪北六興宮會香文化交流活動起駕，友好宮廟前來致意 。（圖／記者翁伊森攝）

溪北六興宮多年來在主任委員江筱芃的帶領之下，為六興宮提升寺廟宗教活動優質化，帶動文化觀光事業發展，基於歷史文化傳承，結合世界各地宮廟舉辦文化參訪交流活動。期盼能有助國際間社會大眾對台灣傳統民間信仰與媽祖信仰的宗教文化能有更深切的的認識也讓更多人認識溪北六興宮正黑面三媽。

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