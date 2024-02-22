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日睡6小時「哥哥比媽媽高」　性教育老師：性早熟跡象

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲補習班分享國小兄妹一周行程表，引起大批網友討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發熱議。其中補習班業者透露，哥哥身高已經比媽媽還高，卻讓性教育老師懷疑「有性早熟的狀況出現。」

補習班業者Wayne接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，貼文純粹是分享不同的教育模式，強調兄妹的媽媽並沒有拿著鞭子在後面強迫，且這對兄妹在安親班表現活潑開朗、非常樂觀，精神也都很好，並沒有外傳會睡不飽的問題，甚至哥哥身高已經比媽媽還高。

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▲一對國小兄妹的課程表引起討論。示意圖非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

不過性教育老師吳少喬對此抱持不同看法，在臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」發文指出，從身高與發展來推估，台灣男孩最早九歲進入青春期，台灣九歲男童平均身高123~129cm。

吳少喬指出，這對每天睡不到6小時的兩兄妹「哥哥當時四年級已經比媽媽高」、「已經超過一個成人女性身高150cm！這很明顯是提早進入青春期的表徵阿！」、「健康真的比彈一手好琴重要太多了！」

 
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