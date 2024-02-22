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小兄妹滿檔行程「扼殺童年」？資優生家教逆風挺：都有錢的要死

就讀國小6年級和4年級的兄妹，清晨不到6時就起床，一路到深夜11時半都在學習。（示意圖／pixabay）

▲一對國小兄妹因密集行程，1天只能睡5到6小時，引網友熱議。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

北市1間美語補習班的教師於近日分享，1對分別就讀國小6年級和4年級的兄妹全年無休的行程表，2人每天清晨不到6時就起床，一路到深夜11時半都在學習，有時連晚餐都在車上吃，兄妹倆1天只能睡5到6小時。消息一出，便引起外界撻伐，但有一名資優生家教逆風相挺，並不覺得他們可憐「都有錢的要死！」認為最可憐的其實是缺乏資源的弱勢孩童。

美語補習班在臉書粉專發文分享表示，小兄妹2人在校表現優異，課外學習各項才藝，英文程度不輸美國學生，他也分享2人一周的行程表，可看到兄妹每天都是在凌晨5點50分就起床寫公文（英文、數學、國文科目）教材，接著上學，到了下午4點放學後會在車上寫作業或吃晚餐，有時用餐時間更是只抓15至20分鐘，接下來一路趕行程上各種補習班、才藝課，直到晚上11點30分才能睡覺，且全年無休，周末和寒暑假也是把行程排得滿滿滿。

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消息一出，便引起外界撻伐，包括小兒科醫師巫漢盟心疼表示，直言「感覺比當兵還累」，律師林智群則認為「童年只有一次，不能重來」，家長把小孩的時間塞滿，擔憂小孩成長期睡眠不足，他認為適度的留白是必要的，還要家長「捫心自問一下，自己小時候有這麼努力嗎？有些家長根本就是要小孩把『自己小時候沒努力的』都努力下去。」

不過，有名專任台北資優生的家教老師逆風相挺，他表示有些孩子是真的熱衷於nonstop上課學習（當然一開始是父母期待），因為他們已感受到學習的社會利多與掌聲的優待？他們並不覺得自己很可憐，他認為「因為一個人不會想去做他想不出來的事」，並直言「不用覺得他們可憐啦～都有錢的要死！」

他也說，真正可憐的往往還是缺乏資源的弱勢孩童，因為沒有資源，也沒有環境激起他們對自己處境的危機意識。

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