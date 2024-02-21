Logitech與人氣插畫家33合作　 新推LIFT人體工學垂直滑鼠左手版

▲ Logitech 與人氣插畫家 33 合作。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Logitech 羅技即日起至 3 月 31 日「女子節：Logi 女子扮桌空間」活動正式開跑，此次邀請人氣插畫家 33 聯手打造「Logi 女子扮桌空間」，全台 5 間 Logi Store 旗艦館展現多種 OL 上班族女子的日常面貌，滿足各種工作型態的需求和生活態度。

此外，女性消費者頻頻敲碗的 Wave Keys 人體工學鍵盤玫瑰粉，以及 Logitech 首次專為左撇子設計的 LIFT 人體工學垂直滑鼠左手版都將於 3 月中上市。

從上班族轉為創作者的插畫家 33，筆下的作品大多都是女孩們的日常，擅長利用共鳴感極強的小巧思來增添作品的生活感，受到不少粉絲的喜愛。

33 也跟大家分享這次和Logitech合作，透過自身辦公經驗與觀察，利用多種色彩、人物表情搭配Logitech電腦裝備，創作四種風格呈現出女孩們專業且多元的辦公生活，希望大家在工作之餘也熱愛生活。

擁有不少女性忠實消費者的 Logitech，此次特別選在女子節與插畫家 33 聯手為全台 Logi store 旗艦館打造「女子扮桌空間」，為高階女子、健康女子、百變女子或創作女子等不同上班族打造專屬扮桌配件。

而在去年底上市的 Wave Keys 人體工學鍵盤備受好評，上市短短 5 天熱銷破千台，玫瑰粉色詢問度更是應接不暇，Logitech 特別選擇在 3 月中推出 Wave Keys 玫瑰粉色款，跳脫黑白框架，提供女孩們更多顏色妝點辦公空間。此外，專為左撇子消費者設計的 LIFT 人體工學垂直滑鼠左手版也會一起上市。

▲ Wave Keys 人體工學鍵盤玫瑰粉及 LIFT 人體工學垂直滑鼠。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ LIFT 人體工學垂直滑鼠右手版。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ LIFT 人體工學垂直滑鼠左手版。（圖／記者樓菀玲攝）