國民黨人事搬風！「黨產悍將」邱大展請辭　秦日新任駐美代表

▲國民黨主席朱立倫於中常會上宣布新人事。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨於2024總統大選選舉中落敗，未能重返執政，也讓黨內檢討聲浪四起。黨務人事今（21）日做出調整，「4朝元老」行管會主委邱大展確定請辭獲准，遺缺將由新北市前秘書處長、前工策會副總幹事吳清炎接手，政策會執行長也依慣例，由立院國民黨團總召傅崐萁出任。現任當然副秘書長費鴻泰也確定去職；國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，將改由副駐美代表秦日新升任。

邱大展曾任台北市財政局長，2016年3月黨主席洪秀柱上任後，跟隨出任副主席的郝龍斌接任行管會主委，至今已歷4個黨主席，期間每逢黨務改朝換代都欲請辭，但卻都因「黨產攻防」需求而獲慰留，被稱為「黨產悍將」。

此外，朱立倫回任黨主席後，原擬建立慣例，政策會執行長由新任黨團總召兼任，原執行長轉任黨當然副秘書長，不過，卸任黨團總召曾銘宗已婉拒出任黨副祕書長，現任當然副秘書長費鴻泰也確定去職。

總統大選期間被視為象徵黨中央與總統候選人侯友宜競辦直接整合的黨副祕書長張其強；以及擔任立委期間，由考紀會主委升任副祕書長的李貴敏，則都確定去職。經人事調整後，國民黨副秘書長由選舉期間的6人，僅剩專任副祕書長江俊霆與義務副祕書長李彥秀、謝衣鳳3人。

過年前黨主席朱立倫曾公開宣布的縣市黨部主委內造化方案，包含立委柯志恩、謝龍介、張嘉郡、王育敏、蘇清泉，分別出任高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣與屏東縣黨部主委等地方黨部主委新人事，最快今天就能確定。