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星宇K董創造話題有撇步　不搭機也能吃到航空餐

張國煒寵粉有一套，和統一超商合作推航空餐，不斷創造話題。（本刊資料照）

▲張國煒寵粉有一套，和統一超商合作推航空餐，不斷創造話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫後航空業揮別陰霾展翅高飛，過去專營飛機餐的空廚業者也紛紛投入國內餐飲市場，練就一番新的獲利能力。而後進者星宇航空，則靠著品牌力以及董事長張國煒獨特魅力，養出一批K粉、星宇粉，開創出一條新的道路。

由張國煒創立的星宇航空，雖沒有自己的空廚，不過自開航以來，陸續和不少國內特色餐廳合作，像是橘焱集團胡同燒肉的胡同燒肉丼、一街咖啡的咖啡飲品，以及台灣知名冰品蜷尾家的機上限定版鐵觀音可可碎片口味冰淇淋等。

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並且也在疫情間和統一超商合作，開發出多項聯名商品，強調不必搭飛機也能吃到星宇飛機餐，雙方多次合作各式主題鮮食。在台北市松山區就有一間由星宇航空操刀店內設計的「星宇航空× 7-ELEVEn概念店」，雙方也會定期配合新航點開航及特殊活動推出主題系列鮮食，像是鳥喜串燒主題、胡同燒肉主題、日本九州主題、洛杉磯主題等，據了解，未來也將不斷推陳出新。

星宇航空和統一超商聯名開發商品，務求服務更多消費者。（星宇航空提供）

▲星宇航空和統一超商聯名開發商品，務求服務更多消費者。

星宇航空公關長聶國維表示，星宇選擇和統一超商合作，主要希望藉著統一超商在全台眾多店面服務更多的消費者，再來也是看重其所帶來的品牌行銷和理念宣傳效益，不過，他也強調，現階段星宇將專注在航空本業，目前沒有其他餐飲規劃。

不過，星宇航空強調，秉持藉由星宇將台灣推向國際的想法，除了在硬體設備上講究新穎的高品質設施外，也期許讓飛機成為一個媒介，天空成為展示的舞台，讓旅客能在一趟精緻的旅程中看見台灣各個優良品牌的展現，未來會持續嘗試各種創新，務求帶給乘客更多樣化的精品級體驗。

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