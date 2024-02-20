日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　網嘆：吃不起了

▲章魚燒示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

過去章魚燒一盒6顆35元、3盒100元，但隨著通膨及原物料上漲，售價也悄悄調漲至每盒100元。網友發現，有某間日船章魚燒已將每盒售價調漲到100元後，忍不住拍照分享，吸引大批網友朝聖。

該名網友僅以「X」一字髒話為題PO圖，並附上章魚燒前的菜單選擇。菜單上，除了大大的標示售價100元之外，也附上中文、英文、日文及韓文等版本介紹有3種口味。

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該文PO出後吸引大批網友留言、分享，「之前3盒100內」、「台北漲了喔，要70，而且剛剛基隆夜市看，路邊攤65」、「中部彰化還在55」、「我破防了，來看搶劫」、「一盒最多60不能再接受更多了」、「裡面塞的是10段變速會震動的章魚」、「怎麼可能用章魚，都是魷魚啦」、「可憐，我連章魚燒都吃不起了」、「用日船可以判斷一個地區的物價」。

也有人說，「士林65」、「台中逢甲的65」、「這是十分那家對吧？上次看到也被嚇到，專賣觀光客的」、「台南這邊一盒6粒還是45元」、「三重一盒55」、「不是便當買不起，而是日船更有性價比」、「她明明可以直接搶你錢，卻還是給了你一盒章魚燒」。