　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　網嘆：吃不起了

▲▼LOGO重傳／章魚燒。（圖／記者黃士原攝）

▲章魚燒示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

過去章魚燒一盒6顆35元、3盒100元，但隨著通膨及原物料上漲，售價也悄悄調漲至每盒100元。網友發現，有某間日船章魚燒已將每盒售價調漲到100元後，忍不住拍照分享，吸引大批網友朝聖。

該名網友僅以「X」一字髒話為題PO圖，並附上章魚燒前的菜單選擇。菜單上，除了大大的標示售價100元之外，也附上中文、英文、日文及韓文等版本介紹有3種口味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該文PO出後吸引大批網友留言、分享，「之前3盒100內」、「台北漲了喔，要70，而且剛剛基隆夜市看，路邊攤65」、「中部彰化還在55」、「我破防了，來看搶劫」、「一盒最多60不能再接受更多了」、「裡面塞的是10段變速會震動的章魚」、「怎麼可能用章魚，都是魷魚啦」、「可憐，我連章魚燒都吃不起了」、「用日船可以判斷一個地區的物價」。

也有人說，「士林65」、「台中逢甲的65」、「這是十分那家對吧？上次看到也被嚇到，專賣觀光客的」、「台南這邊一盒6粒還是45元」、「三重一盒55」、「不是便當買不起，而是日船更有性價比」、「她明明可以直接搶你錢，卻還是給了你一盒章魚燒」。

尤程毅發佈於 2024年2月17日 星期六

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／中華男籃先發5虎出爐　劉錚領銜力抗紐西蘭
日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　
快訊／「國防部長」張育成重返美職　回鍋光芒年薪3146萬
陸快艇翻覆2死！檢方證實「海巡署無錄影紀錄」
泰勒絲為何不來台？　泰國總理爆「新加坡砸近億」搶獨家主辦權
情侶拉麵店激吻！揉胸又捏臀　店員忙制止
139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　網嘆：吃不起了

8.6萬移工失聯「人都躲在哪」？老司機曝流向：一抓上萬人

呷免驚！139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗　

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴　大考中心分3樣態補償考生

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

日船章魚燒又漲！他驚見「每盒100元」傻眼　網嘆：吃不起了

8.6萬移工失聯「人都躲在哪」？老司機曝流向：一抓上萬人

呷免驚！139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗　

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴　大考中心分3樣態補償考生

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

草莓才排第5名！營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

防堵基金經理人跟單！金管會祭13條新規　最高罰1500萬

快訊／中華男籃先發5虎出爐　劉錚領銜力抗紐西蘭

「膽固醇飆高」2大兇手　營養師：真的不是雞蛋

捨棄富邦悍將狀元！張育成加盟光芒　力拚重返大聯盟

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

10歲童幫妹買小吃遭「煙火炸腦」慘死！爸目睹崩潰發文：幫找兇手

胡夏被爆「暗戀她半年」終於追到手　金晨直播正面回應戀情

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

冷氣團又殺來了！變天倒數...低溫下探1字頭

黃色小鴨台語怎麼說？文化部教學

實況主爆乳環台「觀眾數曝」　網愣：好慘

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了

女在交友App遇到斷聯20年玩伴　見新公公卻尷尬了

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

過年生病沒就醫！30多歲女染A流發病5天亡

台人很愛買！泰國「1戰利品」在行李箱爆開

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面