國民黨團杯葛陳建仁施政報告！黃捷、徐巧芯對嗆　藍綠爆39分鐘衝突

▲立法院院會國民黨團進行杯葛，民進黨立委黃捷企圖搶國民黨麥克風引爆推擠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團本提案邀請行政院長陳建仁今日至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜19日召集朝野協商時，因民眾黨團總召黃國昌拒簽結論，最終協商破局。今（20）立法院開議，國民黨在陳建仁進行施政報告前，全部委員衝上台進行「杯葛」，藍營喊出「我們要食安、孩子要健康」、「國會要改革、人民要真相」，綠營也不甘示弱高喊「作秀！」韓國瑜則在一團混亂中裁示「現在休息10分鐘」後離開位置，但引發綠營不滿再喊「院長不表示嗎？」過程中也因氣氛火爆，發生零星推擠衝突。

立法院今天開議，在陳建仁進行施政報告前，國民黨立法院黨團全員衝上台，手上高舉「我們要食安、孩子要健康」、「國會要改革、人民要真相」、「堅持食安專報、守護國人健康」。總召傅崐萁說，有超過800萬人民不支持現在的執政黨，面對近期的食安問題，執政黨沒有任何的道歉，在這裡要求蔡英文及民進黨，要謙卑、謙卑、再謙卑。此時在台下的民進黨則嗆「不要再作秀」。

「沒有食安、沒有真相」，洪孟楷拿起麥克風說，食安是全國人民重視的議題，因此要求陳建仁在施政報告前一定要回應民意，食安問題應該不分黨派、朝野，陳建仁應該以身作則，好好向全國人民負起食安責任，讓中央地方一起守護食安，等等施政報告前，一定要來做政治道歉。此時民進黨立委則在台下高喊「作秀！」，而韓國瑜裁示，「現在休息10分鐘」，便離開座位。民進黨則不滿指著韓國瑜說，「院長不表示嗎？」，綠委黃捷更高喊，「那叫盧秀燕來備詢啊！」議場氣氛火爆。

此時只見藍委羅智強拿著麥克風說，過去民進黨對於食安是零容忍，現在他們還有用這樣的標準嗎？民進黨說盧秀燕備詢，你不如叫陳其邁備詢。此時，黃捷上台作勢想搶走羅智強的麥克風，徐巧芯則不滿擋住高喊，「你不可以搶走他的麥克風」，民進黨立委你們現在淪為民進黨的橡皮圖章，現在驗出瘦肉精還想躲起來，甚至現在還想搶麥克風，「你們門都沒有」。徐黃兩人一度發生衝突。

接著王鴻薇也拿下麥克風對著陳建仁說，「你現在不要躲在民進黨員後面」，你們還敢叫盧秀燕出來備詢，你們現在自己躲起來，今天民進黨的嘴臉大家都看到了，今天開議第一天，這麼久的時間大家希望可以聽食安報告，結果民進黨立委只會護航，你們只有黨意沒有民意，繼續狂妄、囂張。

民進黨則再喊出「盧秀燕要道歉」，徐巧芯則回嗆說，「人民聽到了嗎？民進黨竟然要盧秀燕要道歉耶！盧秀燕幫大家把關，現在民進黨竟然要盧秀燕道歉」，藍委顏寬恒也說，他們就是要食安專報，孩子要健康，民進黨請不要再護航。最終韓國瑜11點06分回到議場，宣布「我們繼續開會」，國民黨團才結束39分鐘杯葛。

