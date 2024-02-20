女友「刮中3千多萬元」突然分手　男莫名被甩控：說好平分獎金

▲情侶為了獎金分手。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國39歲男子麥可(Michael Cartlidge)控訴，他和37歲女友夏洛特(Charlotte Cox)一起在商店買了張刮刮樂，然而幾周後女友發現彩券中100萬英鎊大獎（約台幣3,962萬元）竟然提出分手，自己獨吞獎金。

英國《太陽報》報導，39歲男子麥可控訴，當時他和女友交往約3個月左右，2人一起去林肯郡斯波爾丁(Spalding)商店買晚餐時，他建議對方順便買刮刮樂，女友原本不願意買，是他強調會把錢轉帳匯過去，對方才買了2張，結果其中1張彩券中了大獎。

麥可表示，2人原本說好若是中獎，獎金要一起平分，沒想到幾周以後女友突然向他提出分手，還自己去兌現了彩券、獨佔獎金，讓他非常崩潰，「我從沒想到，贏得100萬英鎊竟然會是這麼痛苦的事」，雖然他堅稱獎金他也有權分一半，但是彩券公司最後裁定，夏洛特才是彩券的合法擁有者。

麥可表示，判決結果讓他十分意外，「雖然我願意承認，沒有夏洛特就不會有這張彩券，但如果不是我，她也不會買彩券，我知道是她付錢買了這張彩券，可是從道德面來看，我們應該平分」，計畫要繼續上訴。對於麥可指控，夏洛特則回覆，她的前男友無權獲得這筆獎金，因為彩券的錢是她付的。