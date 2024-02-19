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波霸奶茶杯大亨暈船嫩模討1.1億　曾告前食藥署長詐欺索賠4千萬

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

經營樂立杯公司、有「波霸奶茶杯大亨」之稱的已婚旅美台商施宗明，因豪擲台幣1.1億餘元追求28歲嫩模自認受騙，日前在台聲請法院假扣押女方財物，引起輿論關注，而施男公司2020年委託衛生福利部食品藥物署前署長葉明功的公司採購手套，也因延遲交貨糾紛鬧上法院，施男公司提告求償美金134萬餘元，約台幣4000多萬元，但被最高法院判決敗訴確定。

現年62歲的施宗明原為美國洛杉磯飲料店員工，在當地使用「俞宗明、Alan Yu」等名，後創業從事製造餐飲容器，供應歐美、日本等地珍珠奶茶、連鎖速食等業者所需餐具與餐盒，他成立的LOLLICUP U.S.A. INC.（樂立杯美國公司）年收約3億美元，公司股票2020年在美上市、市值一度飆到3.6億美元，施男被稱為身價百億台幣的波霸奶茶杯大亨。

施男2020年以美國樂立杯公司名義跨海委任律師在台提告，指稱2020年新冠肺炎疫情造成防疫物資短缺期間，經中間人介紹認識食藥署前署長葉明功，聽信對方有能力採購大批丁腈無粉手套，同年6月委託葉男離開公職所經營的精準生技公司，共採購10萬5000盒手套，總價269萬餘美元、折合台幣8000多萬元。

樂立杯主張葉男公司收取一半定金，交貨日期卻一延再延，到貨品質與包裝也不合格，樂立杯同年11月發函解約但要求退款不成，認為葉男故意不用精準生技名義簽約，卻以葉男另經營的境外公司塞席爾商國際精準公司魚目混珠、藉此詐欺，要求葉男和公司退還已付貨款134萬餘美元、約台幣4000多萬元。

葉明功喊冤自稱泰國供應商拖延交貨的受害人，因泰商聲稱手套裝櫃上船前遭偷光，他和公司努力催促，湊出第1批貨送到美國給樂立杯驗收無誤，希望雙方平和完成合約，但樂立杯臨時要求後續商品改用樂立杯自有品牌Karat包裝，涉及重新設計並須向泰國政府補辦註冊、登錄等出口手續、耗時約1年才完成，不能歸咎他和公司。

法官查明葉明功的說法，都有與中間商、泰商往來文件為憑，證人也證稱確有其事，雙方簽約時，葉男雖便宜行事，用精準生技的辦公室與印有精準生技浮水印的紙張，但契約載明國際精準公司才是合約當事人、公司英文名稱也沒有混淆之處，且證人證稱，樂立杯找葉男合作，就是看中他曾任食藥署長身分，「簽約對象是哪家公司不重要，只要是葉男代表的公司就可以」。

法官認定葉男和公司確有履約誠意與積極行動，並無暗槓貨款買空賣空等詐騙意圖，甚至泰商準備交貨，葉男和公司反而苦等樂立杯回應取貨卻沒下文，而雙方其實未約定交貨期限，樂立杯沒先催告就解約，又錯寄存證信函給精準生技，解約舉動無效，應再補行催告與解約程序，一、二審均判樂立杯敗訴，最高院去年（2023年）駁回樂立杯的上訴確定。

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