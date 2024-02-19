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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

強悍女力狙擊手　東部地區戰備關鍵角色

軍聞社／記者呂尚俞專訪

為使國人瞭解國軍春節期間戰備不間斷，國防部日前邀請媒體採訪臺東地區指揮部「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，藉模擬實戰化演練，展現各兵種協同作戰默契及實戰化訓練成果；操演中仔細一看，隱隱約約看見有一位狙擊手，偽裝在草叢中，眼神堅定，透露出女性溫柔又強悍的氣勢，身著吉利服，手持T93K1輕型狙擊槍，搭配TS95式10倍狙擊鏡，正與觀測手判斷目標，模擬遠距狙殺演練。

她是陸軍臺東地區指揮部簡上士，從軍旅生涯長達13年，是一位資深的狙擊手，老家位於臺東，曾榮獲109年國防部狙擊手鑑測全國第一，以及110年度陸軍司令部狙擊手鑑測第一的佳績，亦曾參加過機步排輪訓、基地及聯勇等重大演訓。

簡上士表示，狙擊組在駐地的訓練方式，會利用周遭的環境做訓練，針對基礎方式做基本射擊，狙擊手執行任務過程複雜，需要依賴經驗、細心計算以及精準的射擊能力，才能完成任務。

「能當狙擊手是非常酷的一件事情。」簡上士身為花東狙擊組的一份子，感到很驕傲，雖然訓練很辛苦，但他覺得辛苦終將能獲得甜美的果實，並希望未來能在狙擊手訓練方面有所突破，更加精進自我能力，朝著更專業的方向繼續努力。

對簡上士來說，春節期間輪值戰備的重要性，並不亞於部隊重大演習，正因為是一年一度團圓的時刻，官兵更應該提高戒備，專心投入戰備任務；他也希望能透過此次戰備訓練實況，將我們平時勤訓精練成果，呈現在國人面前，讓國人知道，不論是在什麼時候，國軍部隊永遠會堅守崗位。

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