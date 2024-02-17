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春節後新冠再升！僅4%兒少打XBB疫苗　羅一鈞：拚3月底完成入校接種

▲▼莫德納XBB疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲莫德納XBB疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情仍處流行，因為開學、元宵燈會活動等因素，疾病管制署預期春節後將再有一小波高峰，而且校園又是傳播疫情、群聚高風險場域，但兒少新冠XBB疫苗接種率卻僅有4%，相較流感疫苗接種率可達7成差距甚遠。疾管署副署長羅一鈞今（17）日表示，已經請全國各縣市推行「入校接種」，預計3月底之前完成。

羅一鈞指出，根據加拿大定點醫師監測網絡（SPSN）2月15日發表最新研究指出，12歲以上青少年及成人接種新冠XBB疫苗對於新冠輕症預防效果佳，無論是12到64歲或是65歲以上保護效益均為5成（分別為47%和52%），如為過去曾感染過新冠者，接種新冠XBB疫苗保護效益更高達67%。

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此研究亦為首見有涵蓋青少年族群之XBB疫苗真實世界保護效益分析結果，顯示青少年接種XBB疫苗，如同成人預防效果，能有效降低新冠輕症發生機會。不過，國內兒少的XBB疫苗接種率低迷，統計5~11歲接種率僅4.6%、12～17歲更僅有4.2%，對照兒少流感疫苗接種率約7成，XBB目前接種率遠低於流感疫苗，希望盡量提高。

值得注意的是，桃園、苗栗等縣市從上學期就開始入校接種，其接種率都超過1成，領先其它縣市。羅一鈞說，疾管署已經請全國各縣市於本學期推動入校接種，目前正在著手意願調查，考量校園清明假期後緊接著期中考等行程，力拚3月底之前完成入校接種。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約437.9萬劑、Novavax XBB疫苗約22.6萬劑；由於Novavax XBB疫苗僅供12歲以上接種，因此，入校接種將以莫德納為主。

羅一鈞強調，年輕族群染疫後，相對於長者、慢性病患出現併發症風險較低，但還是有可能併發肺炎或者兒童多系統發炎症候群 (MIS-C)或者留下長新冠後遺症，還是應該積極預防；且校園屬於高傳播風險場域，也比較容易群聚，加上從去年3月初已經取消校園口罩令，就只能靠個人防護、接種疫苗等措施來保護自己。

根據疾管署最新統計，本周（2/12-2/16）因前三日適逢春節假期，新冠XBB疫苗接種人次為1.7萬人次，雖接種人次略降，但開工後打氣已逐漸回溫。新冠XBB疫苗迄今已累計接種174.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計154.2萬人次，Novavax XBB疫苗累計20.7萬人次。

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