　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

▲▼南韓醫療界反對尹錫悅政府擴增醫學院每年招生名額。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓醫療界反對尹錫悅政府擴增醫學院每年招生名額。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從新冠疫情摧殘後，南韓近年來飽受醫療人力不足、醫療資源城鄉分佈差距擴大等問題所苦。為此，南韓尹錫悅政府決定大刀闊斧進行改革，保健福祉部本月6日公布計畫，決定從明年起醫學院招生名額擴增2000人，引發醫療界普遍不滿，住院醫師更決定從19日集體辭職、20日晚間起罷工。

考量到高齡化、傳染病等狀況，南韓保健福祉部本月6日公佈醫療政策改革計畫，決定將2006年起便凍漲19年的醫學院每年招收學生名額，從3058名一夕之間調漲到5058名，漲幅達到2000人，從2025學年度起開始調漲，首屆調漲的學生名額預計在2031年畢業，估計至2035年最多可為南韓擴充1萬名醫療人力。

根據《韓聯社》、《News1》，自從南韓政府決定擴編每學年度的醫學院招生名額後，引發大韓醫師協會、大韓專攻醫（住院醫師）協議會的強烈不滿。

其中，大韓專攻醫協會更宣布，號稱「五大醫院」的首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等大型上級綜合醫院，其住院醫師治19日前將集體遞交辭職書、20日晚間6時起投入罷工。

▲▼南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。（圖／CFP）

▲南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。（圖／CFP）

南韓醫療界人士昨（16）日透露，延世大學塞布蘭斯醫院從該日下午起已經發佈內部公告，要求各個看診科別依照病患的症狀程度，討論如何調整手術時程。麻醉痛症醫學科更表示，一旦住院醫師決定投入罷工，則醫療人力只剩平時的50至60%來應付，由於大多數的手術必須進行麻醉，因此手術的行程安排恐被迫延期。

京畿道北部一間醫院更傳出，為因應住院醫師罷工可能導致的醫療人力不足，一名罹患肺癌第四期的患者，手術日程被迫延後到20日，該名患者兩年來持續接受化療，直到被醫師宣判無藥可醫，才決定接受手術，病患家屬氣得在網路論壇發文大罵，「難道醫師們可以罔顧職業道德，以病患生命作為要脅手段，只為了顧自己的飯碗？」

對於醫療界威脅罷工，南韓總統辦公室則恪守堅定立場，表示在醫學院招生名額擴編的問題上，絕對不會因此妥協。

ET快訊
快訊／品保協會將幫受害者打集體訴訟　痛斥年代旅遊蓄意詐欺
台北燈節1幕遭酸「提早中元普渡」！　教育局回應了
快訊／觀光署再開鍘！　重罰年代旅遊81萬元
開工鞭炮炸出「超巨8888」！　店家遭炎上急道歉
快訊／台大戲劇系創系主任胡耀恆逝世
一圖看溫度劇烈變化！　一夜驟降逾10度
台灣人出國「都不選歐洲？」　PTT曝3大原因
楊晨熙開工「比基尼解放照」大放送！　曝懷胎7月現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

泰國「整條河變粉紅色」詭異畫面曝！　檢驗結果出爐

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

高速路上拋錨！22歲女模下車慘被撞飛　超速司機「輾死」後逃逸

母魟魚8年「異性0接觸」竟懷孕　罕見處女生殖！懷胎4隻圓魟寶寶

哈利發聲了！返英後首談論查爾斯病情　節目中喊話：我愛我的家人

皮尤調查：75%美國人認台海緊張攸關國家利益　年紀越長越重視

北韓修憲改國歌！象徵統一概念「三千里」慘下架　教育人民敵視南韓

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

温昇豪曝「韓國演員真的很貴...」　為籌拍新劇苦笑：不然就賣腎

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

泰國「整條河變粉紅色」詭異畫面曝！　檢驗結果出爐

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

高速路上拋錨！22歲女模下車慘被撞飛　超速司機「輾死」後逃逸

母魟魚8年「異性0接觸」竟懷孕　罕見處女生殖！懷胎4隻圓魟寶寶

哈利發聲了！返英後首談論查爾斯病情　節目中喊話：我愛我的家人

皮尤調查：75%美國人認台海緊張攸關國家利益　年紀越長越重視

北韓修憲改國歌！象徵統一概念「三千里」慘下架　教育人民敵視南韓

《換乘3》前男友白目分食禮物　她當場哭到癱軟：我都捨不得吃⋯

快訊／品保協會將幫受害者打集體訴訟　痛斥年代旅遊蓄意詐欺

納瓦尼身亡！西方領袖齊發聲「譴責普丁」一次看　克宮：反應過激

陳傑憲回顧去年充實　統一獅本季恢復「開轟舞」

火鍋界愛馬仕姊妹品牌進駐　大直中城廣場再添2家新餐廳

泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

快訊／觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

旋轉能變4角色！高雄爆紅小提燈「小萌龍呆腦獸」18日加碼開搶

烏來也有峇里島風溫泉！搭纜車賞櫻、新開咖啡廳　收進80米高瀑布

年前被挖角！他「放棄百萬年終」提早離職　結局傻眼了：為什麼

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

國際熱門新聞

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

年收200多億　MrBeast自稱不有錢

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

網美手術恢復童貞　滿足男友「破處」慾望　

快訊／烏克蘭宣布從「東部要城」撤軍

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

納瓦尼逝世　妻子發聲：普丁將被繩之以法

亞馬遜雨林2050年恐達生態系臨界點

歷史性一刻！烏德簽署雙邊安全協議

納瓦尼猝逝　澤倫斯基指控普丁謀殺

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

川普民事詐欺判罰111億　3年不得在紐約經商

更多熱門

相關新聞

北韓修憲改國歌！下架統一概念「三千里」

北韓修憲改國歌！下架統一概念「三千里」

北韓（朝鮮）近來軍事動作頻繁，不僅經常試射飛彈與進行各種砲擊訓練，其最高領導人金正恩甚至上個月在最高人民會議上，稱南韓為「頭號敵國」、指示修憲，認為是時候摒棄統一、同民族的錯誤概念，而最近更被發現修改國歌歌詞，悄悄刪除「三千里」單字，南韓統一部對此表示遺憾。

日本發射新型火箭H3　成功進入軌道

日本發射新型火箭H3　成功進入軌道

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

曾助數百人脫北　南韓牧師性侵青少年遭判刑

曾助數百人脫北　南韓牧師性侵青少年遭判刑

車在停車場遭撞！警拒受理　千萬網友罵爆

車在停車場遭撞！警拒受理　千萬網友罵爆

關鍵字：

日韓要聞南韓住院醫師罷工

讀者迴響

熱門新聞

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

林千又被男友家暴坦言已非第一次

快訊／遭林千又控家暴！賴姓富商曝光「滿身傷痕照」

帶3孩到機場「才發現沒買票」！

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

劉德華新片《紅毯先生》突宣布撤檔！春節上映8天票房慘

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

初九「天公生」5星座有神助！

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面