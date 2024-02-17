不滿擴招醫科生名額！南韓住院醫師「群體罷工」　癌末手術往後延

▲南韓醫療界反對尹錫悅政府擴增醫學院每年招生名額。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從新冠疫情摧殘後，南韓近年來飽受醫療人力不足、醫療資源城鄉分佈差距擴大等問題所苦。為此，南韓尹錫悅政府決定大刀闊斧進行改革，保健福祉部本月6日公布計畫，決定從明年起醫學院招生名額擴增2000人，引發醫療界普遍不滿，住院醫師更決定從19日集體辭職、20日晚間起罷工。

考量到高齡化、傳染病等狀況，南韓保健福祉部本月6日公佈醫療政策改革計畫，決定將2006年起便凍漲19年的醫學院每年招收學生名額，從3058名一夕之間調漲到5058名，漲幅達到2000人，從2025學年度起開始調漲，首屆調漲的學生名額預計在2031年畢業，估計至2035年最多可為南韓擴充1萬名醫療人力。

根據《韓聯社》、《News1》，自從南韓政府決定擴編每學年度的醫學院招生名額後，引發大韓醫師協會、大韓專攻醫（住院醫師）協議會的強烈不滿。

其中，大韓專攻醫協會更宣布，號稱「五大醫院」的首爾大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院等大型上級綜合醫院，其住院醫師治19日前將集體遞交辭職書、20日晚間6時起投入罷工。

▲南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。（圖／CFP）

南韓醫療界人士昨（16）日透露，延世大學塞布蘭斯醫院從該日下午起已經發佈內部公告，要求各個看診科別依照病患的症狀程度，討論如何調整手術時程。麻醉痛症醫學科更表示，一旦住院醫師決定投入罷工，則醫療人力只剩平時的50至60%來應付，由於大多數的手術必須進行麻醉，因此手術的行程安排恐被迫延期。

京畿道北部一間醫院更傳出，為因應住院醫師罷工可能導致的醫療人力不足，一名罹患肺癌第四期的患者，手術日程被迫延後到20日，該名患者兩年來持續接受化療，直到被醫師宣判無藥可醫，才決定接受手術，病患家屬氣得在網路論壇發文大罵，「難道醫師們可以罔顧職業道德，以病患生命作為要脅手段，只為了顧自己的飯碗？」

對於醫療界威脅罷工，南韓總統辦公室則恪守堅定立場，表示在醫學院招生名額擴編的問題上，絕對不會因此妥協。