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年收上看200多億！地表最強YTR「MrBeast」自稱不有錢　原因曝光

▲▼「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱，同時經營美食品牌Feastables。（圖／翻攝Instagram@mrbeast）

▲「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱。（圖／翻攝Instagram@mrbeast，下同。）

記者吳美依／綜合報導

「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱，同時經營美食品牌Feastables，每年都能帶來6、7億美元（約新台幣188億至219億元）的收入，但他卻宣稱自己並不富有，因為「我把所有東西都拿去重新投資，已經到了愚蠢的地步。」

現年25歲的「MrBeast」本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），由於YouTube訂閱數驚人，單部影片的觀看次數經常能夠輕鬆破億。

「MrBeast」本周接受《時代雜誌》（Time Magazine）採訪時透露，自己每部影片都有幾百萬廣告收益，或者250萬至300萬美元（約新台幣7837萬至9404萬元）的品牌置入合作。

不過，這些錢並非直接進入「MrBeast」的銀行戶頭，即使有、他也沒辦法使用，「我沒有自己任何銀行帳戶的權限。我有財務長（CFO）之類的，但我媽才是有權限進入主要銀行帳戶的那個人。」

此外，「MrBeast」也把收入用於擴大品牌與受眾，「我把所有東西都重新投資，已經到了你可以說是愚蠢的地步」，他相信這將取得成功，「而且真的有效。」所謂投資包括不惜一切代價拍片，例如買下一間超市，每天支付參賽者1萬美元（約新台幣31萬元）讓對方住在裡面，或者為了一部僅約15分鐘的影片，耗費1.2萬小時拍攝等等。

▲▼「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱，同時經營美食品牌Feastables。（圖／翻攝Instagram@mrbeast）

不過，「MrBeast」當然沒有拮据度日，他也有私人廚師和私人教練，2018年更砸下32萬美元（約新台幣1000萬元）買房。他計畫繼續壯大帝國，而談到真正變得富有時表示，「我沒有那麼天真，也許有一天會的。但現在，不論我們做什麼，都會重新投資。」

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