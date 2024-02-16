考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

▲林姓少年為測試女友在不在乎自己，竟上演綁架戲碼，最終全都被依法偵辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台南17歲林姓少年為考驗李姓女友在不在乎自己，於14日西洋情人節當日，夥同2名友人上演假綁架戲碼，女子嚇得立刻報警，而永康分局深入調查後驚覺有異，發覺這竟是自導自演，林男則立刻稱「誤報認錯人」，警方事後仍將這對小情侶與2名友人依刑法誣告罪、少年事件處理法移送法辦。

據了解，林男14日凌晨1時許與2名友人在永康區蔦松二街附近散步，竟一時突發奇想，想測試女友在不在乎自己，於是營造自己遭擄走假象，女子則嚇得立刻報警。

而李女起初不知詳情，直到警方找上門後，她才從友人處得知真相，她竟決定一起「騙下去」，林男甚至還躲起來想不被警方找到，而永康分局深入調查則驚覺有異。

永康分局鹽行派出所14日凌晨1時許接獲報案，指林男遭3位不明人士駕駛一輛白色TOYOTA汽車強行擄走，警方獲報後不敢大意，立即組成專案小組啟動調查，調閱相關資料分析比對後最終發現竟是自導自演。

警方調查，林男等人是為了好玩才上演這齣綁架戲碼，在打報案電話後，還二度致電稱先前電話是「誤報」，2通電話間隔僅10分鐘，但相關行為已構成謊報刑案等違法情事，訊後將這對小情侶與2名友人依刑法誣告罪、少年事件處理法移送法辦。

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