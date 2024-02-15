大學生三大壓力來源　台大心理師提醒：目前體系無法即時接住憂鬱症患者

▲Y’s Day「週三青年日」探討與陰影共存的青春-青年為什麼不快樂？（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

諮商心理師公會在去年公布了大專院校學生壓力調查結果，「在同一時間需要完成很多事」、「課業壓力」與「對未來的迷茫」是大學生主要的壓力來源。台大醫院臨床心理中心心理師簡靖維表示，其實快樂或是不快樂都可以，不快樂其實沒有關係，但要注意的是，目前的社會政策與教育體系，心理治療的效能是無法即時去接住憂鬱症患者，這是必須儘快檢討與改進的地方。

Y’s Day「週三青年日」14日舉行青年座談會，探討主題為「與陰影共存的青春-青年為什麼不快樂」，簡靖維是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家，還包括伴旅心理治療所曾心怡所長、東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣公共策益召集人暨台灣智庫副執行長董思齊、兼具臨床心理師與管理學專業的張家齊博士等人。

台大醫院臨床心理中心心理師簡靖維指出，根據調查，青年憂鬱比例上升，但換個角度思考，或許是更多人願意承認自己的心理問題，這反應出在教育、專業人士的倡議之下，一級預防開始有成效，大家更願意談論自己的心情，這也是大專院校的心理諮商爆滿的原因。

簡靖維也提醒，在學校心理諮商效能不足的情況下，要如何去接住或幫助更緊急的個案，「在我們現有的社會政策與教育體系，心理治療的效能是無法即時去接住這些憂鬱症患者，這是必須儘快檢討與改進的地方」。

▲台大醫院臨床心理中心心理師簡靖維。

▲伴旅心理治療所所長曾心怡。

伴旅心理治療所所長曾心怡認為，青年心理健康的議題應用更全面的角度去思考，「我們得先認為是全民的事，而不是只是諮商輔導專業的任務」，所謂「預防勝於治療」，家庭支持系統、經濟與安全，以及民眾對於心理健康的認識是非常重要的，社會才不至於永遠都只是用拆彈的方式在做危機處理。

兼具臨床心理師與管理學專業的張家齊博士則指出，憂鬱症常被理解成「不知足」，例如我們心情低落時，總不乏親友提醒「你生活已經很不錯了」、「如果我是你，我不會這麼負面」，但憂鬱困擾其實來自三個層次的交疊，包括：「不」夠養分、「知」覺侷限，以及「足」夠壓力。張家齊認為，應該把「不夠養份、知覺窄化、足夠壓力」當成三把理解憂鬱的鑰匙，為大家不適當的刻板印象解套。

▲張家齊博士。

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

東吳大學政治系助理教授陳方隅也以自身觀察為例指出，近年青年世代似乎愈來愈「不開心」，例如，大學裡的心理諮商服務都是預約全滿，現在的青年承受來自於課業、感情、生活等各方面的壓力，因此，許多學校開始研議身心健康假。

陳方隅強調，除了心理健康假的設置外，還有許多結構性的原因需要好好面對，不管是政府單位，學校單位，甚至像是職場、家庭、社會各層面，都有許多需要對心理健康問題做進一步的討論。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊也指出，諮商心理師公會在去年公布了大專院校學生壓力調查結果，「在同一時間需要完成很多事」、「課業壓力」與「對未來的迷茫」是大學生主要的壓力來源。在疫情期間因為人際關係疏離與外貌焦慮等原因，有大學生也出現了幸福感大幅下降與憂慮程度大幅上升的情況，現在青年的壓力比任何時候都來得高，在資訊越來越流通的當下，青年也更容易意識到自己的問題，進而加大憂慮程度。

董思齊強調，過去華人社會多教導大家有苦就放在心裡、不要受情緒影響，因此造成許多人在遇到心理問題時不知道如何去求援，甚至有高達四成的青年憂鬱症患者沒有就醫。許多大專院校相繼推出「心理假」，政府也提供青年免費的心理諮詢服務，但成效如何以及是否有更好的解方，還是值得各界持續的觀察討論與思考。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。