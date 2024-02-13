印尼總統大選重要性為何？爭議有哪些？一次看懂

▲印尼國防部長兼總統候選人普拉伯沃，與競選搭檔、印尼總統長子吉伯朗，在雅加達舉行競選造勢。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達13日專電

印尼2月14日舉行總統及國會大選，2.05億名合格選民將選出下屆正副總統及國會議員，這將是世界上最大規模的單日選舉投票。由於現任總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副總統候選人身份參選，讓這場大選受到高度關注。

誰是候選人

共有3組候選人角逐總統大位，分別前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），其副手是穆海明（Muhaimin Iskandar）、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），其副手是佐科威的長子吉伯朗，以及執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）與其副手、前政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）。

大選重要性為何？

現任總統佐科威任期已連任2屆，將結束任期，因此這次大選將是佐科威執政10年後，印尼首次轉換政權。

新總統人選將攸關佐科威的政策能否延續，其中包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」（Nusantara）的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫等。

另外，因佐科威暗中力挺反對黨推舉的普拉伯沃與兒子吉伯朗，這次大選結果將決定長期掌權的民主奮鬥黨會否失去政權，這會直接影響該黨黨魁梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）的政治地位。

梅嘉娃蒂是印尼建國總統蘇卡諾（Sukarno）的女兒，家族政治勢力龐大，在印尼政壇占有舉足輕重地位。

主要爭議有哪些？

總統佐科威作為執政黨民主奮鬥黨的黨員，不僅沒表態支持執政黨的總統候選人甘查爾，還為反對黨推舉的普拉伯沃與吉伯朗拉抬聲勢，遭外界質疑是藉由讓兒子當選副總統，延續自身勢力，甚至企圖建立政治王朝。

佐科威的行為引發民主人士和學生抗議，他們呼籲總統必須在選舉中保持公正。近幾週，印尼數十間大學爆發示威，他們要求選舉必須公平透明。

另外，吉伯朗以副手身份角逐大選的過程，也引發極大爭議。印尼憲法法院去年作出一項裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選，等同為吉伯朗掃除參選障礙。

外界批評該裁決有利益衝突，因為負責此爭議裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

選舉如何進行？

選舉日為公定假日，投票所將從將從上午7時開放投票，當地時間下午1時關閉。17歲以上的選民將會拿到5張不同的選票來選擇總統和副總統候選人，以及國家、省、地區、縣市各級的代表。

選民投票後手指會沾上墨水，以防止重複投票。而計票方式是在各個投票所公開進行，選務人員會大聲唱票以公開計票。

選舉當天即可由快速計票得知選舉結果，大約同一天傍晚即可得出各候選人得票率，但正式結果可能需要長達35天後才會公布，這必須取決於候選人相差的票數有多接近。

投票過程將由約700萬名選務人員和獨立工作人員監督，上屆總統大選有近300名選務人員疑因投開票過程過度勞累而死亡。

印尼幅員廣大，交通不便，運送選票的後勤作業相當艱鉅，有些地方還用馬、大象、獨木舟等工具運票以克服地理障礙。

如何決定誰勝選？

印尼法律規定，總統候選人需要得到超過50%的選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前2名候選人就必須在6月進入決選，舉行第二輪投票，而另一名候選人則會被淘汰。新總統預計10月宣布就職。

根據選前主要機構所做的最後一次民調顯示，普拉伯沃的支持度平均落在49%左右，大幅領先阿尼斯的24%及甘查爾的22%。部分民調指出，普拉伯沃的支持度已超過50%。

什麼是選前「冷靜期」？

印尼選舉法令規定，選前3天（即從2月11日至2月13日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前亢奮過頭、激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。