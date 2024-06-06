惡鄰居家裡沒水變索命！　他揮拳被轟9槍反殺畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

哥斯大黎加埃斯卡度（Escazu）日前發生一起鄰居槍擊案，兩戶鄰居為了其中一家人家中沒有水而起口角爭執，2名女子爭論不休，等到雙方丈夫都出面後，事情很快升級成肢體衝突，被揮一拳的薩摩拉（Eduardo Ramírez Zamora）憤而掏出手槍，連射9槍擊斃鄰居。

▲鄰居爭執變槍擊案。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，這起致死案件的起因竟然是因為用水問題，兩戶鄰居因為共享水源，3日上午7時，薩摩拉一家發現家中沒有水，懷疑是鄰居門多薩（Otoniel Orozco Mendoza）一家故意將水源關閉。

薩摩拉的妻子與門多薩妻子因此在門口起了口角衝突，53歲的薩摩拉起初來到外面是想要拉住妻子，但隨著同為53歲的門多薩也出來，衝突開始升級。門多薩與妻子從自家草坪跨越來到薩摩拉一家的草坪上，門多薩還一言不合就朝薩摩拉的腦門揮拳。

薩摩拉反射性地蜷縮身體避開後，隨即掏出預藏在腰間的手槍，對著門多薩連開9槍，嚇得門多薩的妻子連連後退。

目擊者表示，即便門多薩已經倒地，薩摩拉還是肆無忌憚地繼續開槍。事實上，雙方近日衝突白熱化，薩摩拉多年來不斷地騷擾門多薩一家，一名不願具名的目擊者表示，每回門多薩要出門時，薩摩拉就來亂，薩摩拉還會騷擾他的老婆和小孩，甚至歧視門多薩妻子的尼加拉瓜國籍。

案發後警方抵達現場將薩摩拉逮捕，並根據門多薩頭部、軀幹和四肢的槍傷，判定門多薩當場死亡。