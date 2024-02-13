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黃大米再轟21萬歐洲行　反擊領隊「連住3天兵馬俑會崩潰」

▲▼ 。（圖／翻攝自黃大米FB）

▲黃大米砲轟飯店浴室會「漏水」，導致她必須跪著擦積水。（圖／翻攝自黃大米FB）

記者柯沛辰／綜合報導

作家黃大米近日痛批歐洲行花21萬卻住到「漏水房」。對此，旅行社領隊發文解釋，義大利市中心屬於世界文化遺產保護區，飯店都是舊建築物，無法更動結構，房型一定比較小，至於浴室「溢水」情況，是歐洲各大飯店的常見弊端，但被作家解讀為「漏水」，已嚴重誤導社會大眾觀感。不過，黃大米反擊，參觀兵馬俑覺得壯觀，但連住三天兵馬俑，「你也會崩潰！」

黃大米連日來在臉書抱怨房間狹小、浴室「漏水」。如今旅行團14天行程結束，帶團領隊打破沉默，12日在臉書發文解釋，之前保持沉默，是因為基於專業素養和責任，不影響正在進行中的團體，但讓事件延燒、輿論紛爭並非她的本意，因此發文說明。

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領隊表示，事件雖發生在第二晚的佛羅倫斯飯店，但自旅行團第一晚抵達飯店前，她就已經向團員說明，歐洲飯店淋浴設備與台灣有差異，尤其是淋浴間或浴缸的擋水板，多少會有一些水從邊縫溢出，只需使用腳踏墊將溢出的水擦乾即可。

領隊指出，黃大米第三天早上提出淋浴間溢水問題，她當下說沒問題，後續也請飯店人員到房間內查看、測試淋浴間，確認沒有問題後才離去。隨後，她也跟黃大米說明了淋浴間的使用方式，請他們手持蓮蓬頭沖澡，同時協調飯店換房間，但黃大米等人覺得雖然淋浴間問題解決，但房間太小，最後拒絕更換。

她進一步解釋，邊條沒有密合是在歐洲旅遊是很常見的現象，相信時常旅歐的各位一定都可以理解，這是歐洲各大飯店的弊端，何況是市中心古建築改建的飯店，甚至對於當地人來說，這是非常基本的事情，這也是為何每間飯店都會準備腳踏墊在淋浴間門口。

不過，當晚黃大米就在社群PO出浴室跪著擦地的影片，把「溢水」狀況放大成「漏水」，但她認為這樣的情況絕不適用「漏水」，更不像黃大米對粉絲所說「領隊（處理方式）只說市區飯店都這樣」，這已嚴重誤導社會大眾的觀感，讓大眾覺得領隊無所作為，而她也深表遺憾。

至於飯店房間狹小問題，她第一晚也有跟黃大米說明，義大利市中心範圍皆是世界文化遺產的保護區域，歐洲人對於歷史文物的保護是非常慎重的，所以飯店皆是由舊建築物重新更改內部裝潢，無法更動外觀結構，故房間房型一定會比較小，希望她們理解歐洲人對古蹟文物的保護與尊重。

黃大米接受《華視新聞》訪問時反擊，就算後面幾天安排的飯店住得好，也不代表她們該忍耐前面幾天飯店的居住問題，這樣很像在搭雲霄飛車、感受冰火五重天，旅行社難道不該表達道歉嗎？而且住古蹟跟住得不好是兩回事，即便領隊幫忙換房解決了浴室問題，但又產生了沒足夠空間放行李箱的問題。

黃大米批評，入住的飯店很有歷史，但欣賞古蹟跟入住浴室有狀況的古蹟是完全不同的感受，如同你今天去參觀兵馬俑，覺得很壯觀，但如果連續3天要你住在兵馬俑裡面，在浴室、空調什麼都不OK的情況下，「你也會崩潰啊！」、「在任何國家，你都會提出想換房，不是嗎？為何會變成是消費者的錯呢？」

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