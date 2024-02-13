新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

▲新娘和新郎的親舅舅在房間裡做愛，結果當場被未婚夫抓包。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子擔任大學同學的伴娘，沒想到在開始前5分鐘被緊急通知婚禮取消了，原因竟是新娘和新郎的親舅舅在房間裡做愛，結果當場被未婚夫抓包。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子在網路論壇Reddit發文分享，她受邀擔任自己大學同學達娜（Dana）的伴娘，雖然雙方不是太熟，但出於禮貌還是答應了，沒想到卻是一場惡夢的開始，「她在婚禮前要求每個伴娘都要買一件要價2000美元的禮服，強迫大家舉辦單身派對。」

女子說這一切都算了，自己只想安穩的過完整場婚禮，沒想到最瘋狂的事情卻是在儀式正式開始前5分鐘發生，「我突然被告知這場婚禮取消了！」原因竟然是達娜和新郎的舅舅在新娘房裡面做愛，還當場被新郎抓包。

女子表示，她聽到後當場嚇傻了，立刻跟著其他伴娘一起逃離現場，「我們立刻拿起錢包，和其他兩三個伴娘一起搭車逃離現場，慌忙程度就像是有魔鬼在後面追我們一樣。」

後來女子也在貼文補充後續，達娜和未婚夫是高中就在一起的情侶，所以舅舅一定從學生時代就認識她，「從行為心理學的角度來看，我有理由相信這不是她第一次和未婚夫的舅舅上床，你不會在婚禮前幾分鐘從零開始出軌。」