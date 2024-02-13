　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲新娘和新郎的親舅舅在房間裡做愛，結果當場被未婚夫抓包。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子擔任大學同學的伴娘，沒想到在開始前5分鐘被緊急通知婚禮取消了，原因竟是新娘和新郎的親舅舅在房間裡做愛，結果當場被未婚夫抓包。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子在網路論壇Reddit發文分享，她受邀擔任自己大學同學達娜（Dana）的伴娘，雖然雙方不是太熟，但出於禮貌還是答應了，沒想到卻是一場惡夢的開始，「她在婚禮前要求每個伴娘都要買一件要價2000美元的禮服，強迫大家舉辦單身派對。」

女子說這一切都算了，自己只想安穩的過完整場婚禮，沒想到最瘋狂的事情卻是在儀式正式開始前5分鐘發生，「我突然被告知這場婚禮取消了！」原因竟然是達娜和新郎的舅舅在新娘房裡面做愛，還當場被新郎抓包。

女子表示，她聽到後當場嚇傻了，立刻跟著其他伴娘一起逃離現場，「我們立刻拿起錢包，和其他兩三個伴娘一起搭車逃離現場，慌忙程度就像是有魔鬼在後面追我們一樣。」

後來女子也在貼文補充後續，達娜和未婚夫是高中就在一起的情侶，所以舅舅一定從學生時代就認識她，「從行為心理學的角度來看，我有理由相信這不是她第一次和未婚夫的舅舅上床，你不會在婚禮前幾分鐘從零開始出軌。」

ET快訊
留美女碩士與男友「鐵槌爆頭弒父」　法官裁定3度延押
新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅
快訊／8縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化　賺錢快、光鮮亮麗成亮點

美參議院通過預算953億美金法案　援助「包含台灣」共3國

講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

晚安小雞稱闖柬埔寨園區遭毆　驚動西港省長下令尋人

全球第一國！新加坡「全面開放」外籍旅客自動通關　下半年上路

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

小飛機墜毀油棕園！機上2人下落不明　大馬村民曝「疑遭埋進土裡」

泰晤士世界大學聲譽排名出爐　台灣僅台大進入前200

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

青X小！南投泡麵土地公爆衝突　2女扯髮開打...整群香客傻眼了

新娘「在婚房愛愛」被抓包！　對象竟是未婚夫親舅

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化　賺錢快、光鮮亮麗成亮點

美參議院通過預算953億美金法案　援助「包含台灣」共3國

講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

晚安小雞稱闖柬埔寨園區遭毆　驚動西港省長下令尋人

全球第一國！新加坡「全面開放」外籍旅客自動通關　下半年上路

川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

義大利國防部長「嚴重胸痛」住院！　疑心包炎接受治療

小飛機墜毀油棕園！機上2人下落不明　大馬村民曝「疑遭埋進土裡」

泰晤士世界大學聲譽排名出爐　台灣僅台大進入前200

NBA年度最慘／莫蘭特等4先發傷光31億砸水裡　灰熊強權變弱旅

北市「實價履歷」公開！　秒查4萬棟建物行情

一票人不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

來談性說愛！《愛愛內含光》12金句：火花滅了，就再點燃它

狗狗其實看得懂電視演什麼！　汪星人最愛4大節目類型出爐

NBA年度最佳／柯瑞等6巨星本季都轟破60分　史上第3多

小心嫉妒！事業有成易惹非議的星座排行　摩羯升遷太快第1名喜歡被關注

台灣詐騙財損創新高！ 詐團年捲88餘億逼中等上市公司規模

可與警消、海巡無線電構聯　通訓中心強化戰時的支援作戰能量

新北嬤冬夜徘迴：我忘了怎麼回家　警載她繞遍大街小巷找到家人

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

相關新聞

她不滿男友婚宴邀請名單　全場卻勸別干預

她不滿男友婚宴邀請名單　全場卻勸別干預

一名女網友日前發文求助，表示她跟男友（未婚夫）正在計畫舉辦婚禮，兩人彼此都列出想要邀請的名單，然而男友準備邀請的名單中，有幾個人她真的不能接受，其中包含男友第一任女友，想詢問大家「碰上這種狀況會選擇將就嗎，還是會跟男友溝通？」

台鐵平溪線「列車脫軌」　乘客驚：車身突頓了一下

台鐵平溪線「列車脫軌」　乘客驚：車身突頓了一下

人妻被揭外遇　反控富商夫「豢養20情婦」

人妻被揭外遇　反控富商夫「豢養20情婦」

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

伴娘為了看「泰勒絲演唱會」　不去閨蜜婚禮

伴娘為了看「泰勒絲演唱會」　不去閨蜜婚禮

關鍵字：

婚禮伴娘出軌

讀者迴響

熱門新聞

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

即／氣象署8縣市低溫特報　今晚明晨恐跌破10度

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

「這品牌」牛仔褲跌落神壇！鄉民曝原因：穿的都大叔

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／大樂透下午「提前結束銷售」　台彩道歉了

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

喜迎龍年　「3生肖」財運最旺

女碩士夥同男友弒父　法院3度延押

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

晚安小雞柬埔寨遭打　網揪「關鍵鐵證」疑自導自演

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面