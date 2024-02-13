新北男狂下40萬元運彩不付錢　反怪店家「怎會讓我賒帳」

▲許男到彩券行下注40萬運彩，事後卻不願結帳，反而怪店家未依規定。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子上月到仁愛路上一間彩券行下注運彩，下注40萬的運彩賽事，由於男子為熟客，並未先收款，事後店家要求結帳，男子卻不願支付，店家拉下鐵門阻止男子離去，並報警處理。警方到場，男子否認拖欠，反而怪罪店家應該一手交錢一手交貨，「怎會讓我先賒帳拖欠，還拉鐵門限制行動？」

據了解，住在新北市永和的40歲許姓男子，有妨害名譽、恐嚇等前科，平時並無固定職業，但時常沉溺於下注彩券。上個月（1月）26日晚間8時許，許男前往仁愛路上某間彩券行下注，向店家表示，分別投注8場賽事，每場下注5萬元共40萬元，並稱等等朋友會前來支付。

負責顧店的店員20歲蔡女顧及許男為店內常客，加上店內正值繁忙，就先依許男下注彩券列印，交給許男後就忙於招呼其他客人，但過沒多久，向許男要求支付下注金時，許男卻裝傻不願支付，並佯稱要到店外抽菸，蔡女連忙將鐵門拉下，並報警處理。

警方獲報抵達，蔡女向警方表示許男不願支付下注的40萬元，但許男卻怪罪店家，應該依照規定一手交錢一手交貨，怎麼會先列印彩券給客人，4小時後才向客人要錢。店家堅稱，因許男是熟客，又加上允諾等等朋友會來支付，才會先列印彩券給許男。詢後，警方依詐欺罪將許男移送新北地檢署偵辦。