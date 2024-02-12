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大陸 大陸焦點 特派現場

護士大掃除找到47萬現金！竟是房東父親遺物　獲得1年免租金

▲▼ 護士撿現金。（圖／翻攝自秒拍）

▲2名護士因拾金不昧被授予錦旗。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少民眾在春節前會進行大掃除，大陸江西2名女護士就在打掃時，意外發現11萬元（人民幣，下同，約新台幣47萬元）的現金。透過媒體等方式，現金失主現身並說，這些錢時房東父親留下的遺物，為了感謝2位拾金不昧的護士，決定減免她們一年的房租。

綜合陸媒報導，護士黃露和龍怡萍日前在大掃除時，意外發現很多現金，她們連忙提著紅袋子，走進派出所尋求協助。

民警搬出點鈔機清點總共有11多萬元。據黃露和龍怡萍表示，當時在給出租屋大掃除，發現牆角有袋子，打開時「懵了」。當地媒體也對此事進行報導，之後失主現身了。

民警表示，原來這11萬現金是房東父親留下的遺物，因為老人2020年去世得比較突然，家中4個子女都不太清楚現金的情況，最後只是簡單打掃了下房屋；這間房是從2023年11月開始對外出租，承租的就是撿到現金的2位護士。

經新余市渝水公安分局天工路派出所民警覈實資料無誤後，將11萬元現金交還到失主手上。警方和2名護士任職的新余市北湖醫院還製作了獎章，表揚激勵2位拾金不昧的好租客。失主代表也製作了錦旗贈與2位護士，並表示將減免她們今年一年的房租。

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