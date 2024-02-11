大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

▲今年的初二恰逢「天罡日」諸事不宜。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今（11）日為農曆新年大年初二，同時也是習俗上回娘家的日子。不過，命理師柯柏成則提醒，由於今年的初二恰逢天罡（ㄍㄤ）日，所以基本上是諸事不宜，如民眾回娘家的話，提醒中午前回娘家，伴手禮要雙數，且建議在晚飯前就離開。除此之外，柯柏成也分享一奇門遁甲祕法，讓民眾可以幫娘家人增財增福。

柯柏成指出，過年的意義在於家庭團聚，初二回娘家也只是一個階段性時代的習俗，如果因為雙親不在了，自然沒有回娘家的問題，如果因為工作繁忙，也不需要拘泥一定要在初二回娘家。

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柯柏成也提醒，如果有回娘家打算的人，由於今年初二恰逢天罡日，黃曆上是諸事不宜，因此回娘家的朋友，建議中午前抵達即可，同時忌諱在娘家睡午覺。如有準備伴手禮的話，建議是雙數比較吉利，同時也建議晚餐前應該就要離開。

柯柏成也表示，除了傳統習俗以外，今天回娘家的民眾還可以多做一件事，可以用奇門遁甲秘術為娘家父母增福招財，只要在中午（11:00-13:00）午時這個時間，由女兒在娘家的東北方擺上一盤橘子共8顆，大小品種建議要一致，擺上去到初三後就可以請娘家家人吃，此舉可以替娘家人增福招財。

柯柏成也提到，如果娘家環境或許沒辦法，例如東北方正好是浴廁，這種狀況就不需要勉強，畢竟節日的意義在團聚，有來拜年就可以。

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