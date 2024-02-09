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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

▲▼ 蔡政府7日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，國民黨不滿表示，不排除520總統就職日上街抗議 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲蔡政府7日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，國民黨不滿表示，不排除520總統就職日上街抗議 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

蔡政府7日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，要求旅遊業者即日起停止攬客，不少旅遊者8日不滿表示，不排除520總統就職日上街抗議。前立委、永恆旅行社執行長謝欣霓指出，自從馬英九政府開啟了陸客一條龍之後，許多業者仰賴於中國市場，卻忘了世界何其大，並非中國不可；中國跟台灣如果不能堅守著對等的談判，雙方平等的開放兩邊都往來，難道要跪著收人民幣才叫尊嚴？

謝欣霓指出，旅行社分兩種，一種叫做inbound就是接待外國旅客來台旅遊，這個才是真正的對台灣的觀光產業以及外匯有所幫助。另外一種就是outboubd，也是國人比較熟悉的，帶你出國把錢花掉的旅行社。真正對於國家觀光產業有貢獻的是inbound業者，默默的做自己份內的事，默默的度過疫情。

謝欣霓提到，自從馬英九政府開啟了陸客一條龍之後，許多業者仰賴於中國市場，卻忘了世界何其大，並非中國不可。尤其是outbound的旅遊業，客人不去中國，可以去越南，印度，印尼，菲律賓。

謝欣霓說明，7日觀光局的公布雖然突然，但也給了兩個月的緩衝期，南向的國家都在準備歡迎台灣觀光客去那裡旅遊。「我是不太明白左手進右手出的outbound業者有什麼好抗議的？世界何其大？又不是只能去中國旅遊，尤其是疫情這幾年來領政府補助最多的不就是這些所謂的公會嗎？」。

「中國跟台灣如果不能堅守著對等的談判，雙方平等的開放兩邊都往來，難道要跪著收人民幣才叫尊嚴？」謝欣霓不滿表示，如今這些業者結合傾中政黨，讓自己的國家在敵國面前失去談判的尊嚴，真的不要讓人認為是在飼老鼠咬布袋。

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