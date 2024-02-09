　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

確定走人！澤倫斯基撤換總司令　俄烏戰爭大變動

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基前往札波羅熱州前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基8日表示，是時候更換烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中的軍事領導階層，並宣布撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼，由原地面部隊司令瑟爾斯基接任。

路透社報導，外界近幾天一直在猜測澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）考慮將深孚眾望的扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）解職。扎盧茲尼從2022年2月起督戰，很多烏克蘭人把他當成國家英雄。

澤倫斯基在聲明中表示，他已見過扎盧茲尼。

▲▼烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基說：「我們討論了烏克蘭武裝部隊需要什麼革新，也討論革新後的烏克蘭武裝部隊領導階層裡可以有誰，現在是時候革新了。」

澤倫斯基表示，他已要求扎盧茲尼繼續留在「他的團隊」。

法新社報導，澤倫斯基也宣布「自今天起，烏克蘭武裝部隊將由新的管理團隊接管」，「我任命瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrsky）作為烏克蘭武裝部隊總司令」。

扎盧茲尼則在自己的聲明中說，他跟澤倫斯基進行了「重要且嚴肅的溝通」，並做出改變戰場戰術和戰略的決定。

聲明指出：「2022年的任務與2024年的任務不同，大家都應該改變，也應該適應新的現實，一起獲勝。」

澤倫斯基與扎盧茲尼的聲明公布時間相去不遠，暗示這兩位烏克蘭最出名的戰時人物密切協調，藉此展示團結。

在軍方宣布人事異動之際，烏克蘭在戰場上備嘗艱苦，部隊缺彈少藥，美國又遲遲不提供重要軍事支持。

▼俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！8縣市「低溫警報」番薯頭開始
舒華二度病倒　暫停活動！
除夕貼春聯「最旺時辰」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

確定走人！澤倫斯基撤換總司令　俄烏戰爭大變動

台積電、SK海力士傳組「AI晶片聯盟」　韓媒：為反制三星

「超級種馬」直升機加州雪中失蹤　美軍證實墜毀！陸戰隊5人身亡

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

王淨吐心聲：前幾天心情超差..　回顧2023突收驚喜..感動大爆哭！

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

確定走人！澤倫斯基撤換總司令　俄烏戰爭大變動

台積電、SK海力士傳組「AI晶片聯盟」　韓媒：為反制三星

「超級種馬」直升機加州雪中失蹤　美軍證實墜毀！陸戰隊5人身亡

南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

人體運毒「狂吞89膠囊」！　5旬男機上暴斃

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

博恩親口道歉「傷害一個朋友」！　龍龍淚崩公開心結：心中一塊死掉了

確定走人！澤倫斯基撤換總司令　俄烏戰爭大變動

老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？

航空公司大旺季推優惠票　上半年有出國計畫別錯過這一波

Kobe最霸氣時刻！　跟腱撕裂拒坐輪椅退場：該死的皮爾斯

婆婆裝哭「陪我回娘家」！豬隊友狂幫腔　媳婦神反擊

盤點過年期間必做的10件事　你中了幾項？

岳父穿黃色雨衣獨自到後山失蹤　女婿報案急尋

國立藝術大學生迷戀紋身！拜入紋身大師名下12年　熱愛「手繪草圖」才有味道

除夕12生肖開運妙招旺整年　屬龍午時喝水「觀想飛龍在天」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

美軍直升機加州墜毀　陸戰隊5人亡

韓媒：台積電、SK海力士傳聯盟反制三星

不是全身名牌　銀行員揭「有錢人」3大特徵

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

繼承親戚上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

韓第一夫人收名牌包　尹錫悅回應但未道歉

68歲婦人擁2400萬資產　卻只搶超市打折食品

德國公主「上空露點」登花花公子封面！

冰島火山3個月內第3度噴發　壯觀畫面曝

法30%瓶裝水是過濾污染水！知名品牌也上榜

瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

更多熱門

相關新聞

美參院未通過包裹法案　援外案仍有機會

美參院未通過包裹法案　援外案仍有機會

美國聯邦參議院今天以49比50的投票結果，未能通過兩黨協商的1180億美元包裹法案。部分共和黨參議員表示不贊同當中的邊境安全措施，但援助烏克蘭和以色列部分仍有機會過關。

經濟部再擴大輸俄管制範圍　3／8起禁止77項工具機對俄出口

經濟部再擴大輸俄管制範圍　3／8起禁止77項工具機對俄出口

基輔遇襲觸發防空系統　俄大規模飛彈猛攻

基輔遇襲觸發防空系統　俄大規模飛彈猛攻

美俄安理會互槓！控「用北韓飛彈」射烏克蘭

美俄安理會互槓！控「用北韓飛彈」射烏克蘭

美參院1183億美元法案　含軍援邊境改革

美參院1183億美元法案　含軍援邊境改革

關鍵字：

俄烏戰爭澤倫斯基烏克蘭扎盧茲尼

讀者迴響

熱門新聞

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

獨／大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

營收創新高卻無年終　無印回應了

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

更多

最夯影音

更多
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面