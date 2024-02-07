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社會 社會焦點 保障人權

憋尿被男友罰款5萬！女怒告要求還錢　敗訴原因曝

▲桃園市涂姓男子去年1月間與女性友人姊妹等人到桃園區某KTV唱歌，結束後趁送泥醉女子返回租屋處，竟乘機脫褲硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子因憋尿遭男友罰款，她匯款5萬後，提告想連其他欠款一併拿回吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／彰化報導

女子小安(化名)提告前男友阿傑(化名)，要他將欠款86萬連本帶利還來，其中包含她憋尿造成身體不適，被阿傑恫稱「欠修理」，要求「明天轉筆錢給主人，當懲罰」的5萬罰金。彰化地院審理，認為小安希望阿傑管理她的身體健康，並主動匯款5萬，有贈與性質，另兩人約好分期付款償還其他債務，無法要求提前清償，判小安敗訴。

小安主張，阿傑從2021年3月起，就陸續跟她借款合計86萬，經她催討還債，阿傑還有78萬8千元沒還，她因身體狀況每況愈下無法工作，提告要阿傑將全部款項加上法定利息還來。

阿傑辯稱，86萬中有5萬是「違反約定之贈與」、1萬是贈與，他只欠小安80萬，兩方約定每月分期還5千，小安借錢給他時已生病，並無理由因此變更約定。

小安指出，阿傑在還款期間表示「五千五千慢慢給妳，可嗎」，她僅回覆「好」，但沒有講清楚還款細節，也非約定每期5千元還債，更何況這樣分期需要14餘年才能還清本金，她怎麼可能同意。

小安說，她因病容易受影響而違背自己意願配合他人，遭阿傑利用訂下「要求她須配合其指示否則施予嚴厲懲罰」這種違反公序良俗的契約。那天她因憋尿導致膀胱不舒服，按一般男女交往情形，阿傑應該要正向鼓勵、引導她配合醫囑妥善照顧自己，他卻恫嚇「欠修理」，進而要求「明天轉筆錢給主人，當懲罰…」等語。

小安認為，阿傑的意思是她如果不付錢，就要使用殘忍苛酷手段傷害她，逼得她只好匯款5萬給他。這種約定不但助長反社會行為，更別說只是未及時解尿就要罰錢真的是相當離譜，這種契約應無效，阿傑應該要還錢。

不過法官檢視兩人訊息，小安向阿傑表示「主人，我要先認錯，不然我睡不著」、「我剛剛看書看得很起勁，想尿尿，但我一直想說等一下，結果等我去的時候，膀胱已經有點排尿困難了很不舒服」、「對不起我又犯一樣的錯」，阿傑則說「欠修理」、「不應該」、「明天轉筆錢給主人，當懲罰，也當幫主人，隨意」、「還是，要選擇狠狠的打？」

小安則回覆「好，主人」、「都處罰」，同日下午阿傑收到款項，問她「這樣會不會有壓力？」，小安回覆沒關係後，阿傑表示「好。就好好修正自己。主人，希望小安身體可以好好的」等對話。

法官認為，小安曾表示感謝說「主人只是在乎不一樣的東西.......謝謝教我、管我、鼓勵我、鞭策我、陪伴我、沒有放棄我」，希望阿傑對她的健康可以多加管教，兩人間有「小安應照顧自己身體」的約定，小安也決定金額並自行匯款，有贈與性質。另外小安轉帳1萬元給阿傑，則無證據顯示為借款，因此阿傑總共欠款80萬。

法官根據雙方對話，認為小安在重病時就已借款給阿傑，並達成每月5千元還款協議，也就是契約成立後，並無發生當時未預料導致契約不公平的事情，判小安不能要求提前清償，判她敗訴。可上訴。

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