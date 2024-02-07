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貼春聯6大禁忌！　不小心就招爛桃花、財運倒光光

新年前習俗貼春聯有時機跟禁忌需注意。（翻攝自unsplash）

▲新年前習俗貼春聯有時機跟禁忌需注意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆新年將至，其中年前最重要的一環就是貼上新春聯，期盼新的一年迎來喜氣與新氣象，不過大家知道貼春聯也有「眉角」的，命理專家柯柏成就曾特別提醒，貼春聯有「6大禁忌」需要遵守，若誤踩地雷，恐整年財氣跑光。

貼春聯也有禁忌，若是不小心恐怕迎好運變成趕走好運！事實上，命理專家柯柏成曾特別叮嚀，過年前貼春聯6大禁忌，提醒民眾別誤踩地雷，才剛過年就先將整年財氣趕光光。

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1、貼新春聯前，舊的春聯要清除乾淨，不要將新的貼在舊的上，會將去年不好的氣留到新的一年。
2、春聯要貼單數，1張或3張取陽數，若貼偶數為陰數反而招陰。
3、橫聯不會弄錯，上聯下聯要分清楚，上聯貼在站在外面面對大門的右邊，下聯則貼在門的左邊，市售的春聯都有標明上下聯，真的分不清楚就貼一張大的就好。
4、「福」「財」2字，切記不可以在大門倒貼，其他地方無所謂，因為過往都會有許多人以為倒貼有「福到」「財到」的諧音，但若在進家門前就把「財氣福氣倒光光」可就不好了，是不少人都會貼錯的重要禁忌。
5、惡作劇的春聯不要亂貼，例如「六畜興旺」，在古代只能貼在雞舍豬寮，現今除非家裡開農牧場適用，若隨便亂貼在家裡，恐怕會招來爛桃花。
6、家中有喪事至少對年內不宜貼春聯，將舊的清除即可，習俗是對往生者的尊重，若人一走就忙著貼紅慶祝過年，會使觀感上不佳。

另外，柯柏成也分享貼春聯的好時機，在不同時間點貼，分別有不同的好運，包含招得貴人運、生病家人帶來喜氣，而最重要的是，無論如何忙，最遲在除夕夜團圓飯前要將新的貼好。

●除夕當天卯時（上午5點至7點），可得貴人運，若家中適齡待嫁未娶的家人，讓他們動手去貼則可招人緣桃花。
●辰時（上午7點至9點）貼，家裡誰負責賺錢的去貼可以得財氣。
●巳時（上午9點至11點）貼，家裡有人作業務或老師甚至網紅、政論名嘴的，讓他們去貼可以增進口才。
●午時（上午11點至下午1點）貼，久病不癒的家人自己貼，能為自己帶來喜氣，在正午當旺陽氣去除病魔；但若是無法動身的，家人代貼也可以，但是貼完務必告訴當事人已經幫他處理好，來年的病就會痊癒。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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