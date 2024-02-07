　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

▲智利前總統皮涅拉墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利前總統皮涅拉墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）辦公室6日發布聲明，指出皮涅拉在一場直升機墜機事件中身亡。

綜合外電報導，智利內政部長杜哈（Carolina Toha）6日發布聲明，保守派億萬富翁皮涅拉與其他3名乘客搭乘直升機，飛行於智利南部大河區上空時突然墜機，僅皮涅拉一人死亡，其餘3名乘客倖存，而且已經脫險。

據指出，墜機當時大河區大面積降雨，但目前尚不確定天候是否為失事主因。皮涅拉的遺體被智利海軍發現。

74歲的皮涅拉於2010年至2014年間擔任智利總統，於2018年至2022年回鍋就任第二任期。

智利現任總統波里奇（Gabriel Boric）已宣布進入全國哀悼狀態，將為皮涅拉舉行國葬。智利政府也對皮涅拉之死表達震驚與哀悼之意。

皮涅拉年輕時在智利受教育，之後到美國哈佛大學就讀。根據富比士統計，皮涅拉身價估計高達27億美元（約新台幣845億元），他於1970年代創辦了一間信用卡公司，在他第一任總統任期內，兌現了出售部分資產的承諾。

皮涅拉總統第二任期遭遇大規模抗議示威，2019年10月大量人民走上街頭要求更好的退休金、更好的教育，以及終結該國圖利菁英的經濟體系。

ET快訊
20年無痛存下「一桶金」　4人算到手指發黑！金額曝光
病患塞滿診所！「2症狀」最多　一人中鏢全家淪陷
史上最衰雇主「媽媽嘴」　賠631萬判決廢棄
陳沂繼母竟是「大咖金馬影后」　母女冷淡關係全起底
子瑜被冷凍1年「堂哥」出手了！　護台灣盤鋪路
他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50
許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」直擊！　男友視角照全是愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

韓網熱門／不靠財力全憑運氣！　韓男團簽售「不管買幾張都只有1支籤」

親戚女兒月薪8.7萬　陸男嘆回家過年被媽罵：看她爸媽多有面子

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

TOYOTA將推出「全新7人座休旅」！軸距與RAV4相近　搭載1.5油電

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

賈靜雯少根筋私下一面曝光！老公修杰楷當她是「第4個女兒」

快看帳戶！6項社福津貼今提早入帳　81萬人可安心過年

小孟老師／2月7日星座運勢　「處女多關心伴侶」射手工作需警戒

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭業者揚言提告

Fed不急降息　美股走高141點

伊斯坦堡法院遇襲1死5傷　疑恐怖組織2成員遭擊斃

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

更多熱門

相關新聞

智利野火死亡數增至122人　全國哀悼兩天

智利野火死亡數增至122人　全國哀悼兩天

智利中部近日遭受野火肆虐，至少已有122人因此喪命，智利則從今天展開為期兩天的全國哀悼，同時搜尋失聯民眾的作業仍在進行中。

智利「南美史上最致命」野火釀112死

智利「南美史上最致命」野火釀112死

智利野火增至64人罹難　總統：死者還會顯著增加

智利野火增至64人罹難　總統：死者還會顯著增加

智利「10年最致命野火」釀46死

智利「10年最致命野火」釀46死

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

關鍵字：

Sebastian Piner智利

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

妹子下體「抓出灰噁物體」　狂飄臭雞蛋味...卡1個月了

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面