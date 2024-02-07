　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲迎接春節假期，4大超商推出多重咖啡優惠，還加碼霜淇淋買1送1 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天再辛苦一下，馬上就要放春節連假了！以下就整理4大超商推出的「春節咖啡優惠」，其中，大杯美式26杯直接特價688元，等於單杯只要26元，還有特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1等超豐富優惠；不僅如此，霜淇淋也下殺買1送1，陪伴大家爽吃、爽喝過新年。

●7-11

7-11門市即日起至2月9日止推出「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」、「CITY CAFE大杯拿鐵買2送1」，可搭配滿額立折活動，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，若消費滿999元，並使用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付5大支付工具結帳，再享立折50元。

另外，7-11限定門市自今（7）日至2月14日止推出「霜淇淋買1送1」，只要持icash Pay、icash 2.0支付購買霜淇淋即可享優惠；即日起至3月5日期間之周五、六、日，思樂冰全品項可享「第2杯半價」。

7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」（限量15萬組）、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」（限量15萬組）、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」（限量5萬組）、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選20杯」（限量5萬組）、「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵任選10杯」（限量5萬組）。

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取在2月8日起至2月14日止還有「CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2」（每日限量5000組）、「CITY TEA香鑽水果茶買2送2」（每日限量2000組）。

●全家

全家即日起至2月14日於全門市祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」；加碼至2月20日前還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等優惠。

▲▼全家最新馬來西亞限定南洋酸辣燙「馬尚煮」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家吃得到馬來西亞限定南洋酸辣燙「馬尚煮」，即日起可享買3送1。（圖／記者蕭筠攝）

2月7日起至2月14日更於APP隨買跨店取推出168元、1688元、8888元等多款優惠組合，最低下殺51折，還能寄杯、互換冷熱，其中，168元組合有「特大杯經典美式5杯」、「特大杯經典拿鐵4杯」，每人限購2組，兌換期限至4月30日；1688元組合有「大杯經典美式68杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「中杯單品美式40杯」、「中杯單品拿鐵35杯」、「大杯單品美式32杯」、「大杯單品拿鐵29杯」、「Fami!ce全家霜淇淋55支」，每人限購1組，兌換期限至2025年12月25日。

8888元組合則有「大杯經典美式388杯」、「大杯經典拿鐵318杯」，加碼還送全家Fa點88888點，2品項各限量888組，每人限購1組，兌換期限至2026年12月25日；至2月20日前再搶「茶葉蛋60入588元」，每人限購2組，兌換期限至6月30日。

●萊爾富

萊爾富將在2月8日起至2月14日止推出「大杯美式／拿鐵任2杯66元」、「大杯特濃美式／特濃拿鐵任2杯88元」。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「大杯美式／拿鐵任2杯66元」、「大杯特濃美式／特濃拿鐵任2杯88元」。（圖／萊爾富提供）

●OK mart
OK mart即日起至2月11日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱；期間加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園美式／拿鐵同品項買6送3、買20送12」等2大組合優惠。

ET快訊
快訊／國3南下又連環車禍！6車追撞…回堵2公里
退伍2年才發現！　「持1證明」可免役
阿嬤硬撐投票倒下離世　賴清德感動：民進黨言行都要對得起人民
快訊／國3南下「9車連環撞」！　回堵3km
民進黨人事異動　落選立委接任副祕
旅行社震驚！　遭突襲氣憤：年夜飯都吃不下
國巨年終開獎！　員工不滿PO文
快訊／赴陸旅遊團即起停招　賴清德：遺憾中國未釋善意
快訊／饗食天堂疑諾羅群聚　檢驗出爐
快訊／香港迪士尼「星戰極速穿梭」故障！12人倒吊空中
快訊／全聯、家樂福全面下架！　台糖豬肉開放退貨

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺40元

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺40元

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

美國全力圍堵下　傳中芯準備生產華為高階5奈米晶片

幫銀行護送5千萬新鈔至分行　桃警荷槍實彈全程戒備順利送達

「小心道路結冰」毛球狗狗親曬翻車示範圖　主人笑：牠喜歡躺著玩

《非殺人》N次反轉！隋棠鬼魂現身網讚好辣　劉冠廷表現「輝煌演技」

快訊／國3龍井連環事故！5轎車、1貨車追撞…回堵2K

馬爾濟斯一心思念她　姊姊計畫買房接到身邊卻來不及了

桃園買房自住或新北買房投資？網看預算不挺：乖乖當桃園人

經濟部再擴大輸俄管制範圍　3／8起禁止77項工具機對俄出口

快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

消費熱門新聞

台糖豬肉驗出瘦肉精　全聯、家樂福全下架

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

限時7天！超商大杯美式只要26元

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

咖啡買1送1！超商春節超殺優惠先看

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

草莓禮盒、霸榜巧克力福袋　超市情人節優惠一次看

掌握超商1開運小物　龍年開運有訣竅

更多熱門

相關新聞

店員叫他選這張　爽刮中1200萬頭獎　

店員叫他選這張　爽刮中1200萬頭獎　

農曆春節就快到了，不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，高雄仁武區一家彩券行昨(6日)晚間就刮出全台首張「1200萬大吉利」頭獎，而且還是店員幫忙選號，男子刮中後直呼「我有沒有看錯？」不敢相信自己竟然中了大獎。

燒肉店4人消費滿額抽現金5萬

燒肉店4人消費滿額抽現金5萬

每天掛號人數破百！　醫揭感染多原因

每天掛號人數破百！　醫揭感染多原因

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠春節優惠過年

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

薇姿撤台官方證實了！

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面