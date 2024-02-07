美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

▲迎接春節假期，4大超商推出多重咖啡優惠，還加碼霜淇淋買1送1 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天再辛苦一下，馬上就要放春節連假了！以下就整理4大超商推出的「春節咖啡優惠」，其中，大杯美式26杯直接特價688元，等於單杯只要26元，還有特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1等超豐富優惠；不僅如此，霜淇淋也下殺買1送1，陪伴大家爽吃、爽喝過新年。

●7-11

7-11門市即日起至2月9日止推出「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」、「CITY CAFE大杯拿鐵買2送1」，可搭配滿額立折活動，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，若消費滿999元，並使用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付5大支付工具結帳，再享立折50元。

另外，7-11限定門市自今（7）日至2月14日止推出「霜淇淋買1送1」，只要持icash Pay、icash 2.0支付購買霜淇淋即可享優惠；即日起至3月5日期間之周五、六、日，思樂冰全品項可享「第2杯半價」。

7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」（限量15萬組）、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」（限量15萬組）、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」（限量5萬組）、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選20杯」（限量5萬組）、「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵任選10杯」（限量5萬組）。

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取在2月8日起至2月14日止還有「CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2」（每日限量5000組）、「CITY TEA香鑽水果茶買2送2」（每日限量2000組）。

●全家

全家即日起至2月14日於全門市祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」；加碼至2月20日前還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等優惠。

▲全家吃得到馬來西亞限定南洋酸辣燙「馬尚煮」，即日起可享買3送1。（圖／記者蕭筠攝）



2月7日起至2月14日更於APP隨買跨店取推出168元、1688元、8888元等多款優惠組合，最低下殺51折，還能寄杯、互換冷熱，其中，168元組合有「特大杯經典美式5杯」、「特大杯經典拿鐵4杯」，每人限購2組，兌換期限至4月30日；1688元組合有「大杯經典美式68杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「中杯單品美式40杯」、「中杯單品拿鐵35杯」、「大杯單品美式32杯」、「大杯單品拿鐵29杯」、「Fami!ce全家霜淇淋55支」，每人限購1組，兌換期限至2025年12月25日。

8888元組合則有「大杯經典美式388杯」、「大杯經典拿鐵318杯」，加碼還送全家Fa點88888點，2品項各限量888組，每人限購1組，兌換期限至2026年12月25日；至2月20日前再搶「茶葉蛋60入588元」，每人限購2組，兌換期限至6月30日。

●萊爾富

萊爾富將在2月8日起至2月14日止推出「大杯美式／拿鐵任2杯66元」、「大杯特濃美式／特濃拿鐵任2杯88元」。

▲萊爾富推出「大杯美式／拿鐵任2杯66元」、「大杯特濃美式／特濃拿鐵任2杯88元」。（圖／萊爾富提供）

●OK mart



OK mart即日起至2月11日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱；期間加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園美式／拿鐵同品項買6送3、買20送12」等2大組合優惠。